Лето 2023: когда у украинских школьников в Польше и Германии начинаются летние каникулы

В Германии каждая Федеральная земля самостоятельно определяет время начала летних каникул в школах.

Украинцы были вынуждены покинуть свою страну из-за российской агрессии и начать новую жизнь в других безопасных государствах. Польша и Германия предоставили убежище большому количеству наших соотечественников, среди которых много семей с детьми. Летние каникулы в Польше и Германии — это отличная возможность познакомиться с культурой и историей этих стран, а также попробовать блюда местной кухни, пишет NV.

Германия: летние каникулы 2023

Во время летних каникул в Германии можно посетить такие города как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт и ознакомиться с их архитектурой, историей и достопримечательностями. Кроме того, стоит посетить Альпы, известные горнолыжным отдыхом и прекрасными пейзажами. Незабываемые впечатления можно получить в Мозельской долине с ее виноградниками и прекрасными замками. В Германии в каждой федеральной земле завершение учебного года различается.

Когда начнутся летние каникулы 2023 в Германии

Летние каникулы в Польше 2023

В Польше стоит познакомиться с историей, архитектурой и достопримечательностями Варшавы, Кракова, Гданьска и Вроцлава. Также можно посетить Польское море и национальные парки, где насладиться природой и активным отдыхом. В Польше дидактические и воспитательные занятия в школах закончатся 23 июня. Таким образом, летние каникулы начнутся 24 июня и завершатся 31 августа 2023 года.

Когда начнутся летние каникулы 2023 в Польше

Напомним, учеба в заведениях среднего образования в Украине завершится в этом году до 30 июня. По словам заместителя председателя Министерства образования и науки Андрея Витренко, согласно закону обучение не может длиться дольше, чем до июля, однако в условиях военного положения часть статьи об этом приостановлена.

24 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что онлайн-обучение является вынужденным шагом в условиях военного положения. Лидер признался, что сам сторонник посещения детьми школы и общения между собой.