По данным журналистов, Селсу Аморим отметил, что правительство Украины понимает цель Бразилии и поддерживает ее усилия в достижении мира.

Экс-министр иностранных дел, спецпосланник президента Бразилии Селсу Аморим встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Данный визит произошел на фоне заявлений главы бразильского государства, призывающего США и Европу прекратить снабжение Киева вооружениями. Об этом сообщает "Голос Америки".

Согласно заявлению Селсу Аморима, его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была позитивной и способствовала укреплению доверия между двумя странами. Кроме того, он отметил, что Зеленский понимает усилия президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в деле достижения мира.

Кроме того, Селсу Аморим провел встречу с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Мельником.

"Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении крепкого и справедливого мира", – отметил Мельник.

Напомним, что 10 мая Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с премьер-министра Нидерландов Марком Рютте заявил о своем желании помочь Украине и России найти компромиссное решение на переговорах, связанных с окончанием войны. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут найти "золотую середину" и достичь мира.

Кроме того, 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.