Жила с огромной опухолью: женщина родила ребенка пока была в коме (фото)

Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.

33-летняя Эмма Тейлор из Великобритании была вынуждена родить на шесть недель раньше срока, находясь в коме, из-за того, что нераковая опухоль мозга, которая была у нее в течение многих лет, внезапно лопнула. Об этом пишет New York Post.

Британка внезапно заболела в октябре прошлого года, когда она была на седьмом с половиной месяце беременности и ее партнер Скотт Уикс срочно доставил ее в больницу.

"Я вызвал скорую помощь, но они не смогли добраться до нас достаточно быстро, поэтому я решил отвезти Эмму сам. Это счастье, что я так поступил, потому что врачи сказали, что если бы я подождал четыре часа, то исход был бы совсем другим", — рассказал муж пострадавшей.

Сотрудники больницы обнаружили опухоль и Тейлор ввели в медикаментозную кому, чтобы она смогла родить дочь Офелию через экстренное кесарево сечение. Несмотря на то, что ребенок родился на шесть недель раньше срока, у него не было никаких осложнений со здоровьем.

Ребенок родился на шесть недель раньше срока Фото: SWNS

"Им нужно было провести сканирование Эммы, но чтобы сделать это безопасно, они сначала родили Офелию. Сканирование показало огромную опухоль, с которой она жила, и которая лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Это вызвало кровоизлияние в мозг, в результате чего пострадали правый ствол мозга и правый глаз, а левая сторона осталась парализованной", — объяснил Уикс.

Тейлор была доставлена по воздуху в Королевскую больницу в Лондоне, где через два дня после родов ей была сделана операция. Хирурги сообщили, что успешно удалили две трети 60-миллиметровой опухоли, но Тейлор оставалась в коме в течение трех месяцев.

Сейчас британка восстанавливается в реабилитационном центре, так как перенесла приступ паралича. Женщина общается только с помощью движения головы и рук, но она полна решимости поправиться ради своей дочери.

Сейчас британка восстанавливается в реабилитационном центре Фото: SWNS

По словам мужа, врачи подозревают, что Тейлор жила с опухолью с раннего возраста, она жаловалась на головную боль, прежде чем ее срочно доставили в больницу.

Ранее Фокус писал, что в Британии впервые родились дети, зачатые от трех родителей. Они появились на свет после того, как врачи провели новаторскую процедуру ЭКО.

Также сообщалось, что рожденные на 22 неделе беременности близнецы выжили. После рождения Харли и Гарри были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они пробыли 140 дней, прежде чем наконец-то попасть домой. Близнецам пришлось перенести множество операций.