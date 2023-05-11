СКР объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина, – Бастрыкин

По словам главы ведомства, кроме судей, в розыск будет объявлен и прокурор, который добился ордера на арест главы Российской Федерации.

Следственный комитет объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

"СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей (МУС – ред.), которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск", — заявил Бастрыкин.

Уголовное дело против прокурора, председателя и судей МУС

20 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса после выдачи ими ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений", — говорилось в сообщении СКР.

Международный уголовный суд: чем занимается этот орган

МУС — это первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.

В его компетенцию входят преступления, совершенные после вступления Римского статута в силу. МУС рассматривает уголовные дела, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности и военными преступлениями.

По состоянию на апрель 2013 года Римский статут ратифицировали 123 государства во всем мире. Однако ряд стран и вовсе не подписал Римский статут. Среди таких стран США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его. В 2016 году страна вышла из состава МУС после того, как присоединение Крыма суд признал оккупацией.

Ордер на арест Владимира Путина

17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Следовательно, если теперь российский лидер приедет в одну из стран-членов Международного уголовного суда, его арестуют.

В России уже заявили, что якобы решение не имеет для страны и ее президента никаких юридических последствий.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ордер на арест Владимира Путина является ничтожным с правовой точки зрения. А сама постановка вопроса об ответственности российского лидера — неприемлема.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 4 мая заявил, что Южно-Африканской Республики поступит правильно, если арестует Путина во время его приезда на саммит BRICS, запланированного на август. По его словам, страна готова выполнить постановление МУС.

1 мая СМИ сообщали, что власти ЮАР заинтересованы в том, чтобы президент России не посещал страну, а участвовал в мероприятии в формате видеосвязи. Южноафриканская республика находится в сложном положении, поскольку является подписантом Римского статута.