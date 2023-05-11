Дважды забыл о счастливом билете: мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее

Флойд Уорстлер получил джекпот лотереи Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.

70-летний Флойд Уорстлер из штата Мичиган, США, получил пожизненный приз в лотерее "Lucky For Life". Ежегодно ему должны были выплачивать 25 000 долларов. Правда мужчина дважды забыл проверить свой билет. Об этом пишет UPI.

Американец рассказал сотрудникам Мичиганской лотереи, что купил счастливый билет 13 августа 2022 года на заправке Sunoco в Шелби Тауншип, но забыл о нем на месяц.

"Я покупаю билет Lucky For Life каждый понедельник. Примерно через месяц после розыгрыша я понял, что никогда не проверял этот билет, поэтому я отсканировал его, когда был в магазине. Я получил сообщение с просьбой подать заявление в лотерейный офис, и я подумал, что, возможно, выиграл приз в 5 000 долларов", — сказал Уорстлер.

Мужчина получил свой приз в виде единовременной суммы в 390 000 долларов Фото: North Carolina Education Lottery

По словам мужчины, в итоге он забыл о билете во второй раз, прежде чем узнал сумму своего выигрыша.

"Я сел в машину и отложил его, чтобы проверить, когда вернусь домой, и в итоге забыл о нем. Через неделю моя девушка нашла билет в моей машине и спросила, проверял ли я его. После того как я рассказал ей о сообщении, которое появилось при сканировании в магазине, она проверила выигрышные номера в интернете. Когда мы узнали, что я выиграл 25 000 долларов в год пожизненно, мы не могли поверить", — рассказал победитель.

Уорстлер, который получил свой приз в виде единовременной суммы в 390 000 долларов, сказал, что планирует инвестировать свой выигрыш.

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