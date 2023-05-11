Помогли диктатору: ЮАР снабжала боеприпасами и оружием Россию, — посол США

Вашингтон серьезно отнесся к обнаружению поставок оружия из африканской страны для Москвы и считает это проблемой. Президент ЮАР, в свою очередь, заявил об изучении данного вопроса.

Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Российскую Федерацию кораблем, который в декабре 2022 года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне. Об этом заявил посол США в ЮАР Рубена Бригетти, передает News24.

"США убеждены в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина", — говорится в заявлении.

Согласно заявлению представителя государственного департамента США, на военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне стоял грузовой корабль в период с 6 по 8 декабря 2022 года. В США считают, этот корабль был использован для загрузки оружия и боеприпасов, которые затем были отправлены в Россию.

Бригетти подчеркнул, что правительство США серьезно отнеслось к обнаружению поставок оружия из ЮАР в Россию и считает эту проблему серьезной. Он также заявил журналистам, что не сомневается в точности данных разведки США о поставках боеприпасов, утверждая, что готов поставить на это свою жизнь.

Корабль Lady R вошел в военно-морскую базу в декабре. Тогда Бригетти сказал, что он официально написал министру обороны Танди Модизе.

По словам Бригетти, США выразили опасения по поводу участия ЮАР в военных учениях с Россией и Китаем, которые были запланированы на годовщину вторжения в Украину. Он сообщил, что эти опасения были высказаны американскими официальными лицами перед делегациями ЮАР.

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафос прокомментировал ситуацию, передает The Guardian.

"Этот вопрос изучается, и со временем мы сможем говорить об этом", – заявил глава государства.

Напомним, что агентства новостей России 25 апреля процитировали слова президента ЮАР Сирила Рамафоса, заявившего о выходе его страны из Международного уголовного суда (МУС). Впоследствии власти африканского государства заявили, что заявление по выходу из МУС было "ошибкой". Президент якобы ошибочно озвучил информацию о статусе Южной Африки в Международном уголовном суде.

Кроме того, 1 мая Sunday Times сообщила, что ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит BRICS из-за ордера на арест от МУС. Государство готово его арестовать в случае визита. Специальный правительственный комитет должен изучить возможные варианты в связи с выдачей ордера на арест российского диктатора.