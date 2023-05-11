Пожар на 4000 квадратных метров: в российском Норильске вспыхнули склады (видео)

Местные паблики предупредили жителей Норильска, что из-за горения на Вальковского шоссе едкий дым может попасть в селитебную зону города. Людей призвали не выходить на улицу в этом районе.

В четверг, 11 мая, в городе Норильск, что на территории Российской Федерации, разгорелся масштабный пожар в складских помещениях. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Красноярскому краю.

В публикации говорится, что возгорание произошло в районе Вальковского шоссе.

Предварительно заявленная площадь пожара составляла 3000 квадратных метров. К тушению изначально привлекли 41 человека и 12 единиц техники. Для расчистки места происшествия от снега также была задействована тяжелая техника.

Спустя несколько часов в ведомстве заявили, что площадь возгорания увеличилась до 4000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 62 человека и 16 единиц техники.

"Пожарные предпринимают все усилия, чтобы оставить распространение огня", — заявили в МЧС РФ.

По словам старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по краю Вячеслава Юрьевича Конова, тушение пожара осложняют конструктивные особенности здания.

Местный Telegram-канал предупредил жителей Норильска, что из-за горения складских помещений возможно попадание едкого дыма в селитебную зону населенного пункта. Авторы публикации призвали людей ограничить нахождение на улице в районе Вальковского шоссе.

Позже в паблике также сообщили о взрыве на месте возгорания, опубликовав соответсвующее видео.

"Пожар не прекращается. Что-то взорвалось", — констатировали в Telegram-канале.

Напомним, что 6 мая В российской Свердловской области загорелись склады с порохом из-за лесного пожара. Под угрозой также соседние 18 объектов со взрывчатым веществом. Местные спасатели заявили о намерении провести эвакуацию населенного пункта Первомайское, где проживает около 400 человек.

Ранее, 5 мая в Краснодарском крае РФ в поселке Ильский загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. Российские СМИ заявили, что пожар вспыхнул в результате атаки "украинского беспилотника".

Мы также писали о том, что вечером 4 мая по улице Ереванской в районе Царицыно в Москве вспыхнул пожар. Очевидцы сообщили, что эпицентром пожара стал шиномонтаж. Позже выяснилось, что пожарные долго не могли найти бесперебойный источник воды, чтобы начал ликвидировать очаг возгорания.