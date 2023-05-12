Выборы президента Турции: Путин может потерять ключевого союзника из стран НАТО, — СМИ

Опрос исследовательской компании Konda показал, что Кемаль Кылычдароглу, главный оппозиционный кандидат, возглавляющий левоцентристскую Республиканскую народную партию, лидирует с уровнем поддержки 49,3%.

Президентские выборы в Турции, которые запланированы на ближайшее воскресенье, 14 мая, могут повлиять на отношения с РФ, президент которой Владимир Путин считается близким союзником Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Newsweek.

Путин заявил о важности отношений с Турцией в прошлом месяце во время виртуальной встречи, приуроченной к открытию первой в Турции атомной электростанции. АЭС "Аккую" стоимостью 20 млрд долларов была построена российской корпорации "Росатом".

Путин отметил инвестиции РФ в турецкую энергетику и заявил, что создается новый экономический сектор, чем намекнул на кандидата, которого будет поддерживать Кремль на предстоящих выборах.

Опрос исследовательской компании Konda показал, что Кемаль Кылычдароглу, главный оппозиционный кандидат, возглавляющий левоцентристскую Республиканскую народную партию, лидирует с уровнем поддержки 49,3%, тогда как Эрдогана поддерживают 43,7% населения.

Другие опросы также говорят в пользу оппозиционного кандидата.

Вероятность победы Кылычдароглу увеличились еще больше после того, как Мухаррем Индже, еще один кандидат в президенты и бывший член Национальной ассамблеи Турции, отказался от участия в президентской гонке.

Изменится ли политика Турции в отношении РФ и Украины?

Даже если Кылычдароглу победит, политика Турции в отношении Украины и РФ, судя по всему, остается более или менее прежней, считает Джеймс Джеффри, бывший посол США в Ираке и Турции.

Турецко-российская политика сохранится в том, что касается обеспечения "победы над российским экспансионизмом", считает дипломат. Вместе с тем новый президент может стремиться избегать чрезмерных провокаций РФ или вредить экономическим связям между странами.

Напомним, что Турция начала в массовом порядке отказывать россиянам в ВНЖ, поэтому гражданам РФ приходится возвращаться домой.

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