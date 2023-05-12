Украла коммерческую тайну: бывшая сотрудница Coca-Cola хотела запустить свое производство

Шеннон Ю скопировала технологию, относящуюся к пластиковым вкладышам толщиной 2 микрона, которые использовались в металлических банках. Эксперты оценили эту технологию в $120 млн.

59-летняя ученая-химик Сяоронг Ю, также известная как Шеннон Ю, была приговорена к 14 годам лишения свободы и оштрафована на сумму в $200 000 за совершение шпионажа и кражу коммерческой тайны у корпорации Coca-Cola. Об этом пишет NextShark.

В период с 2012 по 2017 годы женщина, вместе с другим сотрудником, работала в компании Coca-Cola, имея доступ к информации о химических разработках.

После увольнения она загрузила конфиденциальные данные на флеш-накопитель и попыталась продать их в Китае. Кроме того, она получила значительные гранты от китайского правительства на организацию производства жестяных банок, аналогичных банкам Coca-Cola.

Приговор был вынесен в 2022 году, однако информация о нем стала известна только недавно Фото: UPI

Шеннон Ю скопировала технологию, относящуюся к пластиковым вкладышам толщиной 2 микрона, которые использовались в металлических банках для Coca-Cola. Эксперты оценили эту технологию в $120 млн, так как она позволяет снизить потерю аромата напитка и предотвратить коррозию контейнера.

Китаянка была обвинена в сговоре по краже коммерческой тайны, сговоре по экономическому шпионажу, хранении украденных коммерческих секретов, экономическом шпионаже и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор был вынесен в 2022 году, однако информация о нем стала известна только недавно.

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