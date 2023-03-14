Конкурент Coca-Cola: самый богатый человек Азии планирует вернуть популярный напиток

Campa Cola, популярная индийская газировка 1970-х годов, должна быть перезапущена этим летом после того, как индийский миллиардер Мукеш Амбани приобрел бренд в августе прошлого года.

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Самый богатый человек Азии Мукеш Амбани (состояние по версии Forbes — $83,5 млрд, 9-е место в мире) заявил о планах перезапустить культовый бренд газированных напитков Campa Cola, который конкурировал с Coca-Cola и занимал большую часть индийского рынка. Об этом сообщает CNN.

Компания Ambani’s Reliance Group объявила о возобновлении производства напитка Campa Cola в Индии в трех различных вкусах, включая стандартную колу, лимонад и апельсиновый вкус.

"Представляя Campa в ее новом воплощении, мы надеемся вдохновить потребителей разных поколений принять этот поистине культовый бренд и вызвать новый ажиотаж в сегменте напитков", — сообщили в пресс-службе.

Состояние бизнесмена оценивается в $83,5 млрд по версии Forbes Фото: Reuters

В течение многих десятилетий культовый бренд был наиболее популярным газированным напитком в азиатских странах, однако после появления американских Coca-Cola и Pepsi на рынке лидерские позиции были утрачены. Кроме того, как сообщает CNN, правительство Индии выпустило постановление, требующее раскрыть формулу газировки, что также сыграло свою роль в ее исчезновении с полок магазинов.

Campa Cola была создана компанией Pure Drinks Group в 1970-х годах и стала первопроходцем в индийской индустрии безалкогольных напитков. После поражения партии Индиры Ганди в правительственных выборах, Coca-Cola, вместе с другими американскими компаниями, была изгнана из страны. Появившуюся нишу на рынке заполнила Campa Cola, используя слоган "Великий индийский вкус".

Впоследствии, после возвращения иностранных корпораций на рынок безалкогольных напитков в 1990-х годах, популярность индийского напитка упала, и в 2000-2001 годах завод по розливу и офисы в Дели были закрыты. В 2022 году бренд был приобретен Reliance Industries за $2,8 млн.

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