Конкурент Coca-Cola: найбагатша людина Азії планує повернути найпопулярніший напій

Campa Cola, популярна індійська газована вода 1970-х років, має бути перезапущена цього літа після того, як індійський мільярдер Мукеш Амбані придбав бренд у серпні минулого року.

Related video

Найбагатша людина Азії Мукеш Амбані (стан за версією Forbes — $83,5 млрд, 9-те місце у світі) заявив про плани перезапустити культовий бренд газованих напоїв Campa Cola, який конкурував із Coca-Cola і займав більшу частину індійського ринку. Про це повідомляє CNN.

Компанія Ambani's Reliance Group оголосила про відновлення виробництва напою Campa Cola в Індії у трьох різних уподобаннях, включаючи стандартну колу, лимонад та апельсиновий смак.

"Представляючи Campa в її новому втіленні, ми сподіваємося надихнути споживачів різних поколінь прийняти цей культовий бренд і викликати новий ажіотаж у сегменті напоїв", — повідомили в пресслужбі.

Статки бізнесмена оцінюються у $83,5 млрд за версією Forbes Фото: Reuters

Протягом багатьох десятиліть культовий бренд був найпопулярнішим газованим напоєм в азіатських країнах, проте після появи американських Coca-Cola та Pepsi на ринку лідерські позиції було втрачено. Крім того, як повідомляє CNN, уряд Індії випустив постанову, яка вимагає розкрити формулу газованого напою, що також відіграло свою роль у її зникненні з полиць магазинів.

Campa Cola була створена компанією Pure Drinks Group у 1970-х роках і стала першопрохідцем в індійській індустрії безалкогольних напоїв. Після поразки партії Індіри Ганді в урядових виборах, Coca-Cola, разом з іншими американськими компаніями, вигнали з країни. Нішу на ринку заповнила Campa Cola, використовуючи слоган "Великий індійський смак".

Згодом, після повернення іноземних корпорацій на ринок безалкогольних напоїв у 1990-х роках, популярність індійського напою впала, і в 2000-2001 роках завод з розливу та офіси у Делі були закриті. 2022 року бренд було придбано Reliance Industries за $2,8 млн.

Раніше Фокус писав, що спадкоємиця бренду Bacardi влаштувала розкішне триденне весілля. Гарна урочистість обійшлася в 4 мільйони доларів і відбулася в Disney World.

Також повідомлялося, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіс Франсуа, житель острова Синт-Мартен був віднесений до Карибського моря під час ремонту свого човна. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж та зібрала понад 4 тисячі лайків.