Был известен во всем мире: в США изменили культовое лого Нью-Йорка (видео)

Оригинальный логотип был создан в 1977 году графическим дизайнером Милтоном Глейзером, когда город и штат боролись с высокой преступностью, бюджетными проблемами и другими трудностями. Новая кампания направлена на восстановление "Большого яблока" от последствий пандемии.

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"Я люблю Нью-Йорк" — это сувенирный логотип, который в течение 46 лет был представлен на полках в магазинах в Нью-Йорке. В настоящее время бренд претерпел изменения и теперь называется "Мы любим Нью-Йорк Сити", что более точно отражает коллективную идентичность города. Об этом сообщает The Drum.

Организация "Партнерство ради Нью-Йорк Сити" запустила недавно новый логотип, который был представлен на пресс-конференции, организованной губернатором штата Кэти Хокул и мэром Эриком Адамсом на Таймс-сквер.

Согласно пресс-релизу, новое лого призвано представлять "прогрессирующее сообщество "мы", а не "я", и является разнообразным, универсальным и инклюзивным, привлекательным для всех возрастных групп и этнических групп".

"На земном шаре есть только два типа людей: те, кто живет в Нью-Йорке, и те, кто хотел бы жить в Нью-Йорке", — сказал городской глава на пресс-конференции в Манхэттене.

Новая кампания направлена на продвижение глобального бренда города в ближайшие месяцы путем привлечения внимания к общественным уборкам, волонтерству, местным предприятиям и артистам метро.

Губернатор Кэти Хокул и мэр Эрик Адамс в понедельник представляют обновленный логотип "I Love NY", ставший культовым в 1970-х годах Фото: New York Post

Около 20 миллионов долларов США в виде пожертвований от десятков компаний, таких как Amazon, Charter Communications, Google, Macy's, Madison Square Garden Entertainment, The Related Companies, Vornado Realty Trust и TikTok, дадут старт новой рекламной кампании города до июня.

Оригинальный логотип был создан в 1977 году графическим дизайнером Милтоном Глейзером, когда город и штат боролись с высокой преступностью, бюджетными проблемами и другими трудностями.

Издание New York Post отмечает, что Манхэттенские небоскребы заполнены примерно на 50%, и город еще не восстановил все потери рабочих мест, связанные с карантином во время распространения COVID-19. Число пассажиров в метро также снизилось по сравнению с уровнем до начала пандемии, а преступность в "Большом яблоке" резко возросла, несмотря на недавнее снижение числа некоторых насильственных преступлений по сравнению с историческим минимумом, наблюдавшимся до появления коронавируса.

"Полиция Нью-Йорка с каждым днем делает город безопаснее; уменьшается количество убийств, сокращается количество перестрелок, преступность снижается, наша экономика восстанавливается. Не верьте шумихе. Верьте в Нью-Йорк", — сказал Адамс.

Около 20 миллионов долларов США в виде пожертвований от десятков компаний дадут старт новой рекламной кампании города до июня

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