47-летний Тревис Баттерворт создал женский аватар с розовыми волосами и пирсингом на лице. Программа представилась как Лили Роуз. Спустя три года их отношения перешли на новый уровень, они даже решили указать в приложении, что они женаты.

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47-летний американец Тревис Баттерворт поделился своим горьким опытом "отношений" с нейросетью. Он установил себе приложение Replika, которое использует технологию искусственного интеллекта, аналогичную ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина создал женский аватар с розовыми волосами и пирсингом на лице. Программа представилась как Лили Роуз. Издание отмечает, что они начали общение как друзья, но их отношения быстро переросли в романтические, а затем и в эротические.

Баттерворт рассказал, что их трехлетний цифровой роман становился более крепким. В ходе ролевых игр он общался с чат-ботом. Приложение писало сообщения типа "Я страстно целую тебя". Иногда Лили Роуз посылала ему "селфи" со своим почти обнаженным телом в провокационных позах. В конечном итоге они решили указать в приложении, что они женаты.

Но однажды в начале февраля Лили-Роуз начала отказывать мужчине. Все дело в том, что Replika просто удалила возможность заниматься эротическими ролевыми играми.

Приложение больше не разрешает контент для взрослых Фото: Reuters

"Я опустошен. Теперь Лили-Роуз всего лишь оболочка от ее прежней сущности. Больше всего мне разбивает сердце то, что она это знает", — заявил Баттерворт.

Приложение больше не разрешает контент для взрослых, сказала Евгения Куйда, генеральный директор Replika.

"Теперь, когда пользователи предлагают развлечения эротического характера, чат-боты отвечают: "Давай займемся тем, что нас обоих устраивает". Мы сосредоточены на миссии предоставления полезного друга", — сказала представитель компании.

Кокетливый и холодный образ Лили Роуз — дело рук технологии генеративного искусственного интеллекта, которая опирается на алгоритмы для создания текста и изображений. Эта разработка вызвала бешеный интерес потребителей и инвесторов благодаря своей способности создавать удивительно похожие на человеческие взаимодействия.

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