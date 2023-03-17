"Плохо": в США на "первого робота-юриста в мире" подали иск за работу без лицензии

Робот-адвокат, который должен был войти в историю, проконсультировав первого ответчика в суде с помощью искусственного интеллекта (ИИ), теперь обвиняется в работе без диплома юриста.

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Юридическая контора Edelson из Чикаго подала иск против компании DoNotPay Inc., которая представляет себя как "первый в мире робот-юрист" и утверждает, что использует искусственный интеллект для оказания помощи клиентам в судебных процессах. Об этом сообщает Daily Mail.

В своей жалобе Edelson заявляет, что DoNotPay не является ни роботом-адвокатом, ни юридической фирмой. Кроме того, контора отмечает, что чат-бот не контролируется ни одним адвокатом, что, по их мнению, может негативно сказаться на клиентах.

Клиент компании по имени Джонатан Фаридиан из Калифорнии обратился в DoNotPay в Сан-Франциско, чтобы подготовить письма-требования и представления в суд, однако, согласно заявлению фирмы Edelson, он получил работу, которая была "нестандартной и плохо выполненной". В результате юридическая контора подала иск от его имени.

Компания DoNotPay утверждает, что применяет искусственный интеллект для того, чтобы помочь своим клиентам обработать множество юридических услуг, избежав найма адвоката. В 2015 году было разработано приложение для помощи клиентам в борьбе со штрафами за парковку, но с тех пор фирма значительно расширила свой спектр услуг.

В 2015 году приложение было разработано для помощи клиентам в борьбе со штрафами за парковку Фото: DoNotPay

В январе генеральный директор компании DoNotPay, Джошуа Браудер, заявил на своей странице в Twitter, что волнуется из-за претензий выдвинутых против него.

"Плохие новости. Я получил угрозы от прокуроров коллегии адвокатов штата, похоже, они посадят меня в тюрьму на 6 месяцев, если я продолжу приводить робота-адвоката в физический зал суда", — написал Браудер.

Позже мужчина назвал претензии в сторону его компании необоснованными и пообещал бороться с этим иском.

'Итак, мы даем отпор! У нас есть квитанции, нам нечего скрывать, и мы будем защищаться. Мы даже можем использовать в деле нашего робота-адвоката", — заявил Браудер.

Джошуа Браудер назвал претензии в сторону его компании необоснованными и пообещал бороться с иском Фото: Twitter/jbrowder1

На момент написания статьи сайт DoNotPay по-прежнему называет себя "первым в мире роботом-юристом" и продолжает предлагать людям свои услуги.

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