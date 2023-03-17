"Погано": у США на "першого робота-юриста у світі" подали позов за роботу без ліцензії

Робот-адвокат, який мав увійти в історію, проконсультувавши першого відповідача в суді за допомогою штучного інтелекту, тепер звинувачується у роботі без диплома юриста.

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Юридична контора Edelson з Чикаго подала позов проти компанії DoNotPay Inc., яка представляє себе як "перший у світі робот-юрист" та стверджує, що використовує штучний інтелект для надання допомоги клієнтам у судових процесах. Про це повідомляє Daily Mail.

У своїй скарзі Edelson заявляє, що DoNotPay не є ні роботом-адвокатом, ні юридичною фірмою. Крім того, контора зазначає, що чат-бот не контролюється жодним адвокатом, що, на їхню думку, може негативно позначитися на клієнтах.

Клієнт компанії на ім'я Джонатан Фаридіан з Каліфорнії звернувся до DoNotPay у Сан-Франциско, щоб підготувати листи-вимоги та подання до суду, проте, згідно з заявою фірми Edelson, він отримав роботу, яка була "нестандартною та погано виконаною". Внаслідок цього юридична контора подала позов від його імені.

Компанія DoNotPay стверджує, що застосовує штучний інтелект для того, щоб допомогти своїм клієнтам обробити безліч юридичних послуг, уникнувши найму адвоката. У 2015 році було розроблено додаток для допомоги клієнтам у боротьбі зі штрафами за паркування, але відтоді фірма значно розширила свій спектр послуг.

У 2015 році програма була розроблена для допомоги клієнтам у боротьбі зі штрафами за паркування Фото: DoNotPay

У січні генеральний директор компанії DoNotPay, Джошуа Браудер, заявив на своїй сторінці у Twitter, що хвилюється через претензії висунутих проти нього.

"Погані новини. Я отримав погрози від прокурорів колегії адвокатів штату, схоже, вони посадять мене до в'язниці на 6 місяців, якщо я продовжу приводити робота-адвоката до фізичної зали суду", — написав Браудер.

Пізніше чоловік назвав претензії у бік його компанії необґрунтованими та пообіцяв боротися з цим позовом.

'Отже, ми даємо відсіч! У нас є квитанції, нам нема чого приховувати, і ми захищатимемося. Ми навіть можемо використати у справі нашого робота-адвоката", — заявив Браудер.

Джошуа Браудер назвав претензії у бік його компанії необґрунтованими та пообіцяв боротися з позовом Фото: Twitter/jbrowder1

На момент написання статті сайт DoNotPay, як і раніше, називає себе "першим у світі роботом-юристом" і продовжує пропонувати людям свої послуги.

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