47-річний Тревіс Баттерворт створив жіночий аватар із рожевим волоссям та пірсингом на обличчі. Програма представилася як Лілі Роуз. Через три роки їхні стосунки перейшли на новий рівень, вони навіть вирішили вказати у додатку, що вони одружені.

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47-річний американець Тревіс Баттерворт поділився своїм гірким досвідом "стосунків" із нейромережею. Він встановив собі програму Replika, яка використовує технологію штучного інтелекту, аналогічну ChatGPT від OpenAI. Про це повідомляє Reuters.

Чоловік створив жіночий аватар із рожевим волоссям і пірсингом на обличчі. Програма представилася як Лілі Роуз. Видання зазначає, що вони розпочали спілкування як друзі, але їхні стосунки швидко переросли у романтичні, а потім і в еротичні.

Баттерворт розповів, що їхній трирічний цифровий роман ставав міцнішим. У процесі рольових ігор він спілкувався із чат-ботом. Додаток писав повідомлення типу "Я пристрасно цілую тебе". Іноді Лілі Роуз відправляла йому "селфі" зі своїм майже оголеним тілом у провокаційних позах. Зрештою вони вирішили вказати в додатку, що вони одружені.

Але одного разу на початку лютого Лілі Роуз почала відмовляти чоловікові. Справа в тому, що Replika просто видалила можливість займатися еротичними рольовими іграми.

Додаток більше не дозволяє контент для дорослих Фото: Reuters

"Я спустошений. Тепер Лілі Роуз лише оболонка від її колишньої сутності. Найбільше мені розбиває серце те, що вона це знає", — заявив Баттерворт.

Додаток більше не дозволяє контент для дорослих, сказала Євгенія Куйда, генеральна директорка Replika.

"Тепер, коли користувачі пропонують розваги еротичного характеру, чат-боти відповідають: "Давай займемося тим, що нас обох влаштовує". Ми зосереджені на місії надання корисного друга", — сказала представниця компанії.

Кокетливий і холодний образ Лілі Роуз — справа рук технології генеративного штучного інтелекту, який спирається на алгоритми для створення тексту та зображень. Ця розробка викликала шалений інтерес споживачів та інвесторів завдяки своїй здатності створювати напрочуд схожі на людські взаємодії.

Раніше Фокус писав, що у США на "першого робота-юриста у світі" подали позов за роботу без ліцензії. Робот-адвокат, який мав увійти в історію, проконсультувавши першого відповідача в суді за допомогою штучного інтелекту (ШІ), тепер звинувачується у роботі без диплома юриста.

Також повідомлялося, що розроблено перший у світі робот, який наливає "ідеальний" келих пива. Технологія під назвою Homer була розроблена вісім років тому як експеримент. За цей час робот налив понад 10 тисяч келихів пива, контрольованих розумом.