Зчитує думки: розробили перший у світі робот, який наливає "ідеальний" келих пива

Технологія під назвою Homer була розроблена вісім років тому як експеримент. За цей час робот налив понад 10 тисяч келихів пива, контрольованих розумом.

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Експерт із робототехніки та нейробіолог Сет Джексон представив перший у світі пивний насос, який читає думки. Машина дозволяє людині наливати ідеальний келих пива, використовуючи лише свій розум. Про це повідомляє Daily Star.

Робот під назвою Homer використовує технологію електроенцефалограми (ЕЕГ) для відстеження мозкових патернів за активністю в області чола. Користувач контролює наливання та кут нахилу склянки — чим більше зосереджена людина, тим краще виходить її келих із пивом.

Homer починався як кумедний експеримент, поставлений підприємцем, експертом із робототехніки та нейробіологом Сетом Джексоном. Через рік після початку дослідження він започаткував компанію Thirsty Thoughts, щоб поділитися успіхами машини з громадськістю.

"Це єдиний у світі робот, що розливає пиво та керований розумом. Він читає ваші думки та вимірює розумову концентрацію. Людина повинна контролювати те, як машина наливає напій і стежити за кутом нахилу склянки. Якщо в тебе це добре виходить, ти наливаєш ідеальний келих, якщо в тебе погано виходить, ти отримуєш пінисте місиво", — каже Сет Джексон.

Засновник компанії Thirsty Thoughts також сподівається, що його творіння допоможе надихнути молодих людей на інженерну справу Фото: SWNS

Homer уже 8 років обслуговує клієнтів. Робот налив понад 10 000 келихів пива, контрольованих розумом.

"Ми побудували його вісім років тому як експеримент, як прототип, і він перетворився на приголомшливий бізнес. Це технологія для радості", — розповідає Джексон.

Засновник компанії Thirsty Thoughts також сподівається, що його творіння допоможе надихнути молодих людей на інженерну справу.

Раніше Фокус писав, що в США на "першого робота-юриста у світі" подали позов за роботу без ліцензії. Робот-адвокат, який мав увійти в історію, проконсультувавши першого відповідача в суді за допомогою штучного інтелекту (ШІ), тепер звинувачується в роботі без диплома юриста.

Також повідомлялося, що Китай перемагає Захід у гонці технологій: країна лідирує за 37 із 44 важливих пунктів. Аналітики з ASPI дійшли висновку, що Китай сильніший за США та Європу разом узятих не тільки в техніці, а й у науці.