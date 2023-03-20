Считывает мысли: разработан первый в мире робот, который наливает "идеальный" бокал пива

Технология под названием Homer была разработана восемь лет назад в качестве эксперимента. За это время робот налил более 10 тысяч бокалов пива, контролируемых разумом.

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Эксперт по робототехнике и нейробиолог Сет Джексон представил первый в мире пивной насос, который читает мысли. Машина позволяет человеку наливать идеальный бокал пива, используя только свой разум. Об этом сообщает Daily Star.

Робот под названием Homer использует технологию электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для отслеживания мозговых паттернов по активности в области лба. Пользователь контролирует наливание и угол наклона стакана, чем больше сосредоточен человек, тем лучше получается его бокал с пивом.

Homer начинался как забавный эксперимент, поставленный предпринимателем, экспертом по робототехнике и нейробиологом Сетом Джексоном. Спустя год после начала исследования он основал компанию Thirsty Thoughts, чтобы поделиться успехами машины с общественностью.

"Это единственный в мире робот, разливающий пиво и управляемый разумом. Он читает ваши мысли и измеряет умственную концентрацию. Человек должен контролировать то как машина наливает напиток и следить за углом наклона стакана. Если у тебя это хорошо получается, ты наливаешь идеальный бокал, если у тебя плохо получается, ты получаешь пенистое месиво", — говорит Сет Джексон.

Основатель компании Thirsty Thoughts также надеется, что его творение поможет вдохновить молодых людей на инженерное дело Фото: SWNS

Homer уже на протяжении 8 лет обслуживает клиентов. Робот налил более 10 000 бокалов пива, контролируемых разумом.

"Мы построили его восемь лет назад в качестве эксперимента, в качестве прототипа, и он превратился в потрясающий бизнес. Это технология для радости", — рассказывает Джексон.

Основатель компании Thirsty Thoughts также надеется, что его творение поможет вдохновить молодых людей на инженерное дело.

Ранее Фокус писал, что в США на "первого робота-юриста в мире" подали иск за работу без лицензии. Робот-адвокат, который должен был войти в историю, проконсультировав первого ответчика в суде с помощью искусственного интеллекта (ИИ), теперь обвиняется в работе без диплома юриста.

Также сообщалось, что Китай побеждает Запад в гонке технологий: страна лидирует по 37 из 44 важных пунктов. Аналитики из ASPI пришли к выводу, что Китай сильнее США и Европы вместе взятых не только в технике, но и в науке.