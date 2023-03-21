Був відомий у всьому світі: у США змінили культове лого Нью-Йорка (відео)

Оригінальний логотип був створений у 1977 році графічним дизайнером Мілтоном Глейзером, коли місто та штат боролися з високою злочинністю, бюджетними проблемами й іншими труднощами. Нова кампанія спрямована на відновлення Великого яблука від наслідків пандемії.

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"Я люблю Нью-Йорк" — це сувенірний логотип, який протягом 46 років був представлений на полицях у магазинах у Нью-Йорку. Наразі бренд зазнав змін і тепер називається "Ми любимо Нью-Йорк Сіті", що більш точно відображає колективну ідентичність міста. Про це повідомляє The Drum.

Організація "Партнерство заради Нью-Йорк Сіті" запустила нещодавно новий логотип, який було представлено на пресконференції, організованій губернаторкою штату Кеті Хокул та мером Еріком Адамсом на Таймс-сквер.

Згідно з пресрелізом, нове лого покликане представляти "прогресуючу спільноту "ми", а не "я", і є різноманітним, універсальним та інклюзивним, привабливим для всіх вікових груп та етнічних груп".

"На земній кулі є лише два типи людей: ті, хто живе в Нью-Йорку, і ті, хто хотів би жити в Нью-Йорку", — сказав міський голова на пресконференції в Мангеттені.

Нова кампанія спрямована на просування глобального бренду міста в найближчі місяці шляхом привернення уваги до громадських прибирань, волонтерства, місцевих підприємств та артистів метро.

Губернаторка Кеті Хокул та мер Ерік Адамс у понеділок представляють оновлений логотип "I Love NY", який став культовим у 1970-х роках Фото: New York Post

Майже 20 мільйонів доларів США у вигляді пожертв від десятків компаній, таких як Amazon, Charter Communications, Google, Macy's, Madison Square Garden Entertainment, The Related Companies, Vornado Realty Trust та TikTok, дадуть старт новій рекламній кампанії міста до червня.

Оригінальний логотип був створений у 1977 році графічним дизайнером Мілтоном Глейзером, коли місто та штат боролися з високою злочинністю, бюджетними проблемами й іншими труднощами.

Видання New York Post зазначає, що Мангеттенські хмарочоси заповнені приблизно на 50%, і місто ще не відновило всіх втрат робочих місць, пов'язаних із карантином під час поширення COVID-19. Кількість пасажирів у метро також знизилася порівняно з рівнем до початку пандемії, а злочинність у "Великому яблуці" різко зросла, незважаючи на нещодавнє зниження кількості деяких насильницьких злочинів, порівняно з історичним мінімумом, що спостерігався до появи коронавірусу.

"Поліція Нью-Йорка з кожним днем робить місто безпечнішим; зменшується кількість вбивств, скорочується кількість перестрілок, злочинність знижується, наша економіка відновлюється. Не вірте галасу. Вірте в Нью-Йорк", — сказав Адамс.

Майже 20 мільйонів доларів США у вигляді пожертв від десятків компаній дадуть старт новій рекламній кампанії міста до червня

Раніше Фокус писав, що у США чоловіка звільнили з роботи через рідкісну хворобу. Американець Марк Монджардо довгий час жив із недугою, про яку навіть не підозрював. Це захворювання мало не зруйнувало чоловікові життя.

Також повідомлялося, що в США чоловік закохався у "дівчину", яку створила нейромережа. 47-річний Тревіс Баттерворт створив жіночий аватар із рожевим волоссям та пірсингом на обличчі. Програма представилася як Лілі Роуз. Через три роки їхні стосунки перейшли на новий рівень, вони навіть вирішили вказати у додатку, що вони одружені.