Перемены в Беларуси. Чем болеет Лукашенко и кто может прийти к власти после него, — эксперты

Плохое самочувствие Александра Лукашенко во время парада в Москве вызвало широкое обсуждение состояния его здоровья. Фокус спросил экспертов, что будет происходить в Беларуси, если политик не сможет руководить страной, и кто такие Наталья Кочанова, Александр Вольфович и Роман Головченко, которые могут возглавить РБ.

После парада на Красной площади в Москве СМИ широко обсуждали тему плохого самочувствия Александра Лукашенко. На опубликованном видео видно, что белорусский политик не смог пройти 300 метров для возложения венка к могиле Неизвестного солдата. Кроме того, он не посетил обед с приехавшими в Москву главами государств, а сразу вылетел в Минск.

Фокус побеседовал с Павлом Латушка, заместителем главы Переходного кабинета Беларуси и экс-министром культуры РБ, и Ігарем Тышкевічем, политическим аналитиком, о возможных сценариях развития событий.

Преемник Лукашенко: Кочанова, Вольфович или Головченко?

Павел Латушка подчеркивает: ожидать, что Александр Лукашенко добровольно откажется от своего поста — даже из-за состояния здоровья, — не стоит.

"Лукашенко — это человек, который до последнего дня своей жизни будет держаться за самое дорогое, что у него есть, — за власть. Он никогда не откажется от нее. Поэтому мы можем рассмотреть только сценарий в случае его смерти", — комментирует представитель демократических сил Беларуси.

Павел Латушка уверен: Кремль сейчас не стал бы травить Лукашенко Фото: Скрин видео

По Конституции РБ отстранение от власти из-за состояния здоровья президента действительно возможно, но в реальности Лукашенко такого не допустит, уверен и Ігар Тышкевіч.

По словам экспертов, дальнейшая ситуация будет напрямую зависеть от обстоятельств на тот момент, когда это произойдет.

"Если мы говорим о сегодняшнем дне, когда Россия продолжает свою агрессию против Украины и контрнаступление ВСУ еще не началось, то Москва приложит все возможные усилия для того, чтобы оставить Беларусь под своим контролем так же, как это происходит сейчас", — объясняет Латушка.

Как подчеркивает представитель Переходного кабинета, группировка, которая сплотилась вокруг Лукашенко, не является ни политической элитой, ни хорошо организованной структурой. Однако эти люди точно хотят удержать власть в своих руках, потому что понимают, что в противном случае им придется отвечать за совершенные преступления против собственного народа и народа Украины.

Ігар Тышкевіч отмечает, что развитие событий в Беларуси будет зависеть от обстоятельств

В случае смерти Лукашенко на его место претендуют два человека – председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова и государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович.

"Почему я рассматриваю именно эти две фигуры? Потому что они входят в Совет безопасности, который фактически станет органом управления в Беларуси в критической ситуации, то есть после смерти Лукашенко во время условного переходного периода", — объясняет Латушка.

Тышкевіч в свою очередь отмечает, что в случае смерти Лукашенко его обязанности до следующих выборов могут выполнять либо Наталья Кочанова, либо премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Здесь вопрос не в фамилии, а в конфигурации сил — какая группа влияния будет мощнее на тот момент, когда это будет решаться", — комментирует он вопрос преемника Лукашенко.

По словам эксперта, речь идет и о бизнес-группах, и об аграриях, и о силовиках, но все будет зависеть от многих факторов, в частности, структуры контактов с Китаем, Индией и т.д.

Лукашенко будет держаться за власть до последнего, говорят эксперты Фото: president.gov.by

Наталья Кочанова

Наталья Кочанова

С 2016 по 2019 гг. возглавляла Администрацию президента Республики Беларусь. С 2019 года – председатель Совета Республики Национального собрания РБ, первая женщина на этом посту.

"Это человек пророссийских взглядов, находящийся под покровительством [Валентины] Матвиенко, председателя Совета Федерации Федерального Собрания России", — объясняет Латушка.

Он напоминает, что Кочанова посещала Москву с официальными визитами, встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а Матвиенко подарила ей портрет с изображением самого белорусского деятеля.

Александр Вольфович

Александр Вольфович

Белорусский генерал-лейтенант, занимающий с 26 января 2021 года должность госсекретаря Совбеза Беларуси.

Вольфович окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию Генерального штаба Российской Федерации.

"Александр Вольфович является агентом влияния Кремля как человек, прежде всего способный контролировать именно силовой блок в Беларуси. И в критической ситуации белорусские силовики скорее будут готовы довериться именно военному человеку", — комментирует представитель демократических сил.

Латушка уверен, что фигура Вольфовича может удовлетворить Кремль как преемника Лукашенко. Хотя возможен вариант, когда по требованию Москвы белорусский генерал поддержит Кочанову, которая возглавит страну на время переходного периода. При этом де-факто контролировать ситуацию в Беларуси будет именно Вольфович.

Роман Головченко

Роман Головченко с женой

Назначен премьер-министром Беларуси в июне 2020 года. До этого являлся послом РБ в Объединенных Арабских Эмиратах.

Осенью прошлого года онлайн-проект Media IQ признавал Головченко лидером по количеству выступлений на белорусском ТВ. К примеру, в октябре ему предоставили слово в 22 из 512 сюжетов. В том же месяце он успел посетить РФ, Армению и Казахстан.

Николай Лукашенко во главе РБ: это возможно?

В 2020 году в украинских СМИ вышел ряд материалов и видеосюжетов, посвященных младшему сыну Александра Лукашенко Николаю, которому на тот момент едва исполнилось 16 лет. Журналисты предполагали, что белорусский политик готовит его как своего наследника.

Несколько лет назад украинские СМИ писали, что Лукашенко готовит младшего сына как своего преемника Фото: rusdialog.ru

В связи с болезнью Лукашенко в соцсетях снова заговорили о том, не захочет ли Кремль сделать ставку на младшего и поставить его своей марионеткой в Минске.

Впрочем, эксперты этот вопрос всерьез даже не обсуждают.

"Всем, кто делает такие предположения, предлагаю прочесть Конституцию, которую принял Лукашенко. Ему самому нужно прожить 90 лет для того, чтобы Коля мог стать кандидатом на пост президента Беларуси. Этот сценарий просто не релевантен", — отмечает Латушка.

Мог ли Путин отравить Лукашенко?

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в своей колонке пишет, что российские спецслужбы могли отравить Лукашенко.

Кремль может отравить Лукашенко, но не будет этого делать сейчас Фото: tut.by

Павел Латушка уверяет, что когда-нибудь такой сценарий действительно может превратиться в реальность, но не сегодня. Он убежден, что сейчас Кремль не заинтересован в смерти Лукашенко, который полностью подконтролен Москве и играет по правилам оккупантов.

К тому же, белорусский политик организовал тщательный контроль за качеством своей пищи. Как минимум один эпидемиолог ежедневно следит за поставкой продуктов под наблюдением службы безопасности. Он также присутствует при приготовлении блюд и дегустации.

Но разговоры о том, что отравление возможно, играют важную функцию — создают дополнительное психологическое давление на политика, отмечает Латушка.

Питание белорусского политика находится под контролем службы безопасности и эпидемиологов

Чем болеет Лукашенко?

Сегодня выдвигаются разные версии того, что же на самом деле происходит с Лукашенко. Среди прочего эксперты называли Covid-19 вместе с гриппом. Однако в этом случае Владимир Путин, панически боящийся за собственное здоровье, вряд ли бы подпустил своего белорусского коллегу близко к себе.

Вариант с сильной простудой или гриппом можно рассматривать, если предположить, что на Красной площади в Москве был двойник Путина, а не сам российский президент. Либо для главы Кремля было настолько важно показать, что к нему приехали лидеры из постсоветских республик, что он решил пойти на риск.

Как бы там ни было, Лукашенко уже за несколько дней до парада чувствовал себя плохо. СМИ писали о его плохом виде еще 5 мая. Во время награждения спецслужбистов в Минске он говорил "сиплым голосом и тяжело дышал", сообщили журналисты.

Лукашенко приехал на парад в Москву уже больным

К тому же у Лукашенко давно есть проблемы с ногами и позвоночником.

"По нашей информации, это требует хирургического вмешательства. Но такие операции в Беларуси сделать трудно — квалифицированных специалистов просто не осталось. Надо оперировать где-то на Западе или в Китае, но это означает общий наркоз, которого Лукашенко боится, потому что после него можно и не проснуться", — комментирует Латушка.