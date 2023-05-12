Ошибка врачей: умные часы Apple спасли от смерти беременную девушку (фото)

Ребекка МакМанус говорит, что функция оповещения о сердечном ритме ее умных часов, возможно, спасла ей жизнь. Девушка была доставлена в больницу, где врачи обнаружили у нее сгустки крови в легких.

24-летняя Ребекка МакМанус из Клайдбанка, Шотландия, рассказала, что умные часы Apple Watch вероятно спасли ее жизнь. Беременная девушка начала ощущать одышку в течение нескольких недель и смогла своевременно распознать проблему. Об этом пишет The Mirror.

Девушка, получила тревожное оповещение от своих смарт-часов 30 апреля, после того как ее пульс в покое подскочил до 154 ударов в минуту. Издание отмечает, что нормальный пульс в состоянии покоя должен составлять от 60 до 100 ударов в минуту.

Ребекка обратилась в отделение скорой помощи Университетской больницы королевы Елизаветы в Глазго, где у нее взяли кровь, сделали рентген грудной клетки и электрокардиограмму (ЭКГ). Однако врачи объяснили симптомы тем, что ребенок толкается в диафрагму, и отправили ее домой.

Когда приступы головокружения и учащенное сердцебиение не прошли, Ребекка обратилась к терапевту.

Увидев, как ее пульс подскочил с 80 до 140 ударов в минуту только от того, что она встала со стула, ее немедленно направили обратно в больницу. Дальнейшие анализы показали, что у женщины два опасных для жизни тромба в легких, которые могут представлять опасность для жизни, если не лечить их незамедлительно.

Ребекка планирует подать жалобу в NHS Greater Glasgow and Clyde Фото: Daily Record

"Я чувствовала усталость и одышку, но я ожидала этого во время второй беременности. Я поднялась на два лестничных пролета в свою квартиру, и мне было трудно дышать. Я села на диван, и мои часы показали, что мой пульс был на уровне 140 ударов в минуту в течение более 10 минут", — рассказала Ребекка.

Беременные женщины подвержены повышенному риску образования тромбов, и отсутствие лечения может привести к инсультам, инфарктам и смерти.

Ребекка в ярости от того, что ее симптомы были проигнорированы за три дня до обнаружения тромбов, и теперь планирует подать жалобу в NHS Greater Glasgow and Clyde.

Ранее Фокус писал, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.

Также сообщалось, что рожденные на 22 неделе беременности близнецы выжили. После рождения Харли и Гарри были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они пробыли 140 дней, прежде чем наконец-то попасть домой. Близнецам пришлось перенести множество операций.