Заказал кучу еды и сбежал: мужчина бросил женщину одну в ресторане на свидании вслепую

Парень бросил женщину с внушительным счетом за ужин прямо посреди свидания. Уладить ситуацию помогла официантка – она поговорила с менеджером и объяснила ему ситуацию. И даже дала пострадавшей бесплатную бутылку вина.

Девушка под никнеймом Karenae на популярном форуме Quora написала, что парень, с которым она встречалась, оставил ее с огромным счетом в ресторане. Она не могла его оплатить, после того как мужчина ушел по личным делам прямо во время свидания. Об этом пишет The Mirror.

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Парень пришел в ресторан раньше девушки и уже заказал еду, которая, по его словам, предназначалась для его соседей по комнате. Он сказал ей, что отнесет им "заказ" и быстро вернется к ней.

Через 30 минут мужчина так и не вернулся, и женщина поняла, что ее одурачили и придется оплачивать огромный счет за еду, которую тот забрал с собой.

"Официантка вернулась и спросила, все ли в порядке. Я сказала: "Ну, я не совсем уверена, так как у меня было свидание вслепую, и он сказал, что отнесет еду своим соседям и скоро вернется, но у меня такое чувство, что парень соврал, так как он больше не отвечает на мои сообщения". Официантка сказала "О нет". Я сказал "Да". Она сказала: "Нет, все очень плохо. Он еще и не заплатил за еду". После этого я начала волноваться, потому что это очень хороший ресторан. Самый лучший", — написала девушка.

Пост с этой историей набрал более 2.5 миллионов просмотров Фото: Соцсети

К счастью, женщину спасла добрая официантка, которая пошла и поговорила со своим менеджером о ситуации и все уладила, а также дала женщине бесплатную бутылку вина.

"Она сказала, что никто не заслуживает такого обращения. Я была ей очень благодарна. Я оставила ей щедрые чаевые. Я никогда еще не встречала такого парня. Надеюсь, карма догонит его", — пишет Karenae.

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