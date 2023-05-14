Может падать даже снег: в Дубае откроется улица, на которой "всегда" идет дождь (фото)

Благодаря интегрированной системе климат-контроля в зданиях, расположенных на улице, с "неба" могут падать не только капли дождя, но и снежинки.

В Дубае вскоре планируют открыть улицу, на которой люди смогут каждый день наслаждаться прогулками под дождем. Об этом пишет Khaleej Times.

Улица имеет длину в один километр и в настоящее время находится в процессе строительства. Дизайнеры разместили на ней небольшие закругленные навесы в красно-белый горошек во французском стиле. Температура на этой улице будет контролируемая, установленная на отметке в 27 градусов Цельсия, влажность воздуха будет составлять 60%, а скорость ветра достигать пяти километров в час.

Благодаря интегрированной системе климат-контроля в зданиях, расположенных на улице, с "неба" будут падать не только капли дождя, но и снежинки. Издание отмечает, что эта улица подарит жителям и гостям города европейскую атмосферу.

Для доступа к этой улице необходимо пройти через курортный отель с рестораном Фото: Khaleej Times

Для доступа к этой улице необходимо пройти через курортный отель с рестораном. Чтобы насладиться дождливой погодой, посетители должны заказать что-то из меню или забронировать номер.

Ранее Фокус писал, что женщина рассказала о самом маленьком доме в Британии. Здание с торцевой террасой на набережной признан слишком маленьким для проживания. В нем есть железная кровать, раковина, но нет туалета. Дом сохранился в том виде, в котором был более 100 лет назад.

Также сообщалось, что ютубер скупил все дома на своей улице для друзей и семьи. MrBeast (Джимми Дональдсон) стал известен благодаря своим необычными видеоматериалами, в которых он тратит деньги на добрые поступки.