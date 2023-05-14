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Мир

Нет даже туалета: женщина рассказала о самом маленьком доме в Британии (фото)

Самый маленький дом, улица, дом, Британия, туристы,
Фото: Daily Express | Дом признан слишком маленьким для проживания

Дом с торцевой террасой на набережной признан слишком маленьким для проживания. В нем есть железная кровать, раковина, но нет туалета. Он сохранился в том виде, в котором был более 100 лет назад.

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Самый маленький дом в Великобритании находится в рыночном городке Конви на севере Уэльса и его владелица Джен Тайли управляет им как туристической достопримечательностью. Об этом пишет Daily Express.

Британка рассказала о том, как трудно было занести новый диван. Высота дома составляет всего 122 дюйма (3 метра), а ширина 72 дюйма (1,8 метра). Всего в доме две комнаты: одна наверху, а вторая на первом этаже, поэтому занести новый предмет мебели внутрь было непросто.

Издание отмечает, что дом признан слишком маленьким для проживания, в нем есть железная кровать, раковина, но нет туалета. Он сохранился в том виде, в котором был более 100 лет назад.

Джен Тайли изначально не думала добавлять новую мебель, потому что считала, что в доме больше нет места. Однако в 2021 году фирма Snug связалась с британкой, чтобы спросить, не могли бы они попробовать установить свой диван внутри, который стал частью рекламной кампании фирмы. Женщина дала свое согласие.

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Каждый год дом посещает до 50 000 человек
Фото: Snug

Туристы с недоверием наблюдали за тем, как курьеры пытались занести мебель в дом. Потребовалось всего несколько минут, чтобы поместить диван в стиле love seat внутрь, но потом его снова вынесли обратно.

"Каждый год к нам приезжает до 50 000 человек, и им и так тяжело передвигаться внутри", — рассказала Джен изданию Mirror.

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Дом купили в 1891 году, чтобы сдавать его в аренду
Фото: The Mirror

По словам владелицы, сам дом принадлежал ее семье на протяжении пяти поколений. Ее прадед купил его в 1891 году, чтобы сдавать его в аренду. Девять лет спустя городской совет сказал ему, что дом слишком мал для жилья и его нужно снести. Здание удалось спасти после того, как была начата кампания по поиску самого маленького дома в стране. Людей по всей Великобритании попросили измерить свое жилье, в результате чего дом в Конви был признан самым маленьким.

Ранее Фокус писал, что в США морские археологи обнаружили подводную больницу. Пока удалось идентифицировать только одну могилу, но исторические записи показывают, что десятки американских солдат могли быть похоронены в этом месте.

Также сообщалось, что мужчина купил дом не подозревая о "тайном" бассейне в саду. Однажды после сильного дождя Джон Рейнольдс вернулся в свой новый дом и обнаружил, что теперь у него есть огромный бассейн на заднем дворе.