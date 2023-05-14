Немає навіть туалету: жінка розповіла про найменший будинок у Британії (фото)

Будинок із торцевою терасою на набережній визнаний надто маленьким для проживання. У ньому є залізне ліжко, раковина, але немає туалету. Він зберігся у тому вигляді, в якому був понад 100 років тому.

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Найменший будинок у Великобританії знаходиться в ринковому містечку Конві на півночі Уельсу. Його власниця Джен Тайлі керує ним як туристичною пам'яткою. Про це пише Daily Express.

Британка розповіла, як важко було занести новий диван. Висота будинку складає всього 122 дюйми (3 метри), а ширина 72 дюйми (1,8 метра). Загалом у будинку дві кімнати: одна нагорі, а друга на першому поверсі, тому занести новий предмет меблів усередину було непросто.

Видання зазначає, що будинок визнаний надто маленьким для проживання, у ньому є залізне ліжко, раковина, але немає туалету. Він зберігся у тому вигляді, в якому був понад 100 років тому.

Джен Тайлі спочатку не думала додавати нові меблі, тому що вважала, що в будинку більше немає місця. Однак у 2021 році фірма Snug зв'язалася з британкою, щоб запитати, чи не могли б вони спробувати встановити свій диван усередині, який став частиною рекламної кампанії фірми. Жінка дала згоду.

Щороку будинок відвідує до 50 000 осіб Фото: Snug

Туристи з недовірою спостерігали за тим, як кур'єри намагалися занести предмет меблів до будинку. Потрібно було лише кілька хвилин, щоб помістити диван у стилі love seat усередину, але потім його знову винесли назад.

"Щороку до нас приїжджає до 50 000 людей, і їм і так важко пересуватися всередині", — розповіла Джен Mirror.

Будинок купили 1891 року, щоб здавати його в оренду Фото: brit

За словами власниці, сам будинок належав її родині упродовж п'яти поколінь. Її прадід купив його у 1891 році, щоб здавати його в оренду. Через дев'ять років міська рада сказала йому, що будинок занадто малий для житла і його потрібно знести. Будівлю вдалося врятувати після того, як було розпочато кампанію з пошуку найменшого будинку в країні. Людей по всій Великій Британії попросили виміряти своє житло, внаслідок чого будинок у Конві був визнаний найменшим.

Раніше Фокус писав, що у США морські археологи виявили підводну лікарню. Поки що вдалося ідентифікувати лише одну могилу, але історичні записи показують, що десятки американських солдатів могли бути поховані в цьому місці.

Також повідомлялося, що чоловік купив будинок не підозрюючи про "таємний" басейн у саду. Якось після сильного дощу Джон Рейнольдс повернувся до свого нового будинку і виявив, що тепер він має величезний басейн на задньому дворі.