С холодильником на плечах: морпех установил необычный мировой рекорд на марафоне (видео)

Капрал Сэм Хаммонд почти на час превзошел прошлый лучший результат по самому быстрому преодолению дистанции с бытовой техникой. Мужчина пробежал чуть более 42 километров за четыре часа и 52 минуты.

В Великобритании 30-летний Сэм Хаммонд, королевский морской пехотинец, пробежавший Лондонский марафон с холодильником на плечах, установил мировой рекорд. Об этом пишет BBC News.

Британец преодолел маршрут в 26,2 мили (чуть более 42 км) с прибором бытовой техники "Fridget Jones" на спине за четыре часа и 52 минуты.

Морской пехотинец из Корнуолла собирал деньги для благотворительной организации вооруженных сил SSAFA. По словам представителей Королевского военно-морского флота, он побил предыдущий мировой рекорд на 57 минут. Теперь рекорд будет проверен в Книге рекордов Гиннесса.

Ранее Хаммонд принял участие в полумарафоне в английском Брайтоне Фото: Cornwall Live

"Время 4:52:10, я на 57 минут раньше прибежал к финишу! Сотрудники Книги Гиннесса признали это сегодня", — написал Хаммонд в социальных сетях.

Атлет признался, что во время марафона его мучила жуткая судорога. Сначала он пытался бежать, а потом все-таки перешел на ускоренную ходьбу.

Издание отмечает, что ранее Хаммонд принял участие в полумарафоне в английском Брайтоне. Тогда он пришел к финишу за два часа, четыре минуты и 13 секунд. Это также оказалось быстрее предыдущего рекорда.

"Я хотел сделать что-то большое, нелепое и заметное, именно по этой причине я подумал о холодильнике", — рассказал британец почему выбрал именно этот предмет бытовой техники.

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