Массовые драки, чудаковатые костюмы и жертвоприношения: как в Турции выбирали президента (фото)

За пост лидера страны борются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу и кандидат от Альянса АТА Синан Оган.

В Турции завершилось голосование на парламентских и президентских выборах и начинается подсчет голосов. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Голосование на президентских и парламентских выборах стартовало в Турции в 8 утра. Всего в стране и за ее пределами было установлено 191 884 урны для голосования. Право голоса имели 64 миллиона турецких граждан.

За пост лидера страны борются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу и кандидат от Альянса АТА Синан Оган.

В парламентских выборах приняло участие 36 партий.

Избирательные участки закрылись в 17:00. В настоящее время продолжается подсчет голосов. СМИ Турции запретили сообщать предварительные результаты выборов.

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган проголосовал в Стамбуле.

Ближайший соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу в Анкаре. В комментарии СМИ после голосования Киличдароглу сказал, что в стране не хватает демократии и выразил надежду, что "в эту страну придет весна и весна будет продолжаться".

Последние соцопросы свидетельствовали, что Киличдароглу опережает Эрдогана на 5 процентных пункта.

Как продолжались выборы:

Реджеп Эрдоган голосовал на избирательном участке, размещенном в средней школе Саффет Чеби в Стамбуле. Идя в избирательный участок, действующий президент раздал детям, которые находились возле участка по 200 лир.

На избирательном участке в начальной школе Мерсин (Енишехир) избиратели устроили массовую толкотню. Из-за разных политических предпочтений не помирились "кемалисты" и "эрдоганисты". Драку прекратила полиция. Также по неизвестной причине на избирательном участке средней школы в стамбульском районе Бахчелиевлер вспыхнула потасовка между избирателями.

В преддверии выборов в Турции обещали рекордную явку избирателей — 80-90%. Голосовать 14 мая шли с переломами бедра и даже с кислородными баллонами.

Не обошлось на избирательных участках и без странных костюмов. Президента Турции выбирали Османские воины, ковбои на лошадях, Человек-Паук и другие.

Для победы своего кандидата "кемалисты" даже устроили жертвоприношение. Да, ради победы оппозиционера Киличдароглу в Конье принесли жертву — барана.

В течение дня выборов в Турции запустили флешмоб — кто громче ударит по бюллетеню штампом с надписью "Evet" ("Да"). В Турции избирателю выдается штамп со словом "Да", с которым он идет в кабинку и там обозначает им в бюллетене своего кандидата.

Полиция Турции заявила, что "стукачей" привлекут к ответственности", поскольку есть случаи повреждения штампов.

Также на избирательных участках зафиксировали сердечные приступы и смерть избирателей. В Риге и Трабзоне у двух человек произошел сердечный приступ прямо у избирательной урны, в момент голосования. Трое людей в Турции скончались на избирательном участке из-за сердечных приступов.

Предварительные результаты голосования

На избирательных участках, где оппозиция Турции не выставила своих наблюдателей, Эрдоган набирает по 85-96% – об этом свидетельствуют документы ЦИК, пишет Ateo Breaking.

По состоянию на 19:00 по киевскому времени ЦИК Турции предоставил данные по 20,3% голосов.

Эрдоган — 56,7%

Киличдароглу — 37,4%

Напомним, что в Турции в 2019 году на выборах мэра Стамбула выиграл кандидат от оппозиции. Тогда через суд их результаты были отменены и прошли новые выборы, на которых Экрем Имамоглу не просто подтвердил свою победу, но и набрал еще больше голосов.

Ранее Фокус писал, что Реджеп Эрдоган консолидировал на себе всю власть в стране, проведя конституционную реформу в 2017 году и изменив форму правления в Турции с парламентской на президентскую.