Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Германию, — Bild (фото)

Украинский президент уже был готов к полету, но в последний момент вспомнил, что оставил телефон в машине заряжаться. Немецкий офицер принес смартфон, а Зеленский улыбнулся и поблагодарил его в ответ, пишут в таблоиде.

Президент Украины Владимир Зеленский чуть не забыл телефон во время визита в Берлин. Об этом 14 мая сообщил таблоид Bild.

Фотограф издания Фабиан Мацерат зафиксировал, как украинский президент едва не потерял свой телефон в Берлине. Перед встречей с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю Зеленский поставил телефон на зарядку в машине, где оставил его.

Затем на автомобиле президента увезли в Канцелярию, где его принял канцлер Олаф Шольц.

Владимир Зеленский поставил смартфон на зарядку Фото: bild.de Зеленскому несут смартфон Фото: bild.de Зеленскому несут смартфон Фото: bild.de Президент Украины улыбнулся и поблагодарил Фото: bild.de

"Вот здесь все и произошло. После встречи с Шольцом Зеленский сел в вертолет. Дверь уже была закрыта, все готово к вылету. Тогда он понял: ой, мобильный телефон все еще в машине!" — пишут в издании.

Поэтому офицер Федерального управления криминальной полиции бросился к машине и взял президентский смартфон, чтобы отнести его Зеленскому. Журналисты добавили, что президент Украины улыбнулся и поблагодарил.

После визита в Германию Зеленский прибыл во Францию.

Напомним, во время пресс-конференции с Олафом Шольцем президент Украины заявил, что одна из целей визитов за границу — это создание коалиции для поставки истребителей.

Германия также анонсировала крупнейший пакет военной помощи на 2,7 млрд евро, в который войдут танки Leopard и БМП Marder.