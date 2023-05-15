В РФ отменяют последние звонки в школах, находящихся недалеко от границы с Украиной

В Белгороде завершение учебного года смогут отпраздновать только выпускники 9 и 11 классов, однако власти ограничили количество присутствующих до 200 человек. В школах, от которых до границы меньше 15 километров, линейки отменяют для всех классов.

В школах, расположенных в 15 км от российско-украинской границы в Белгородской области, отменяют торжественные линейки. Об этом сообщили в "ТАСС" сегодня, 15 мая.

В СМИ передали, что министр образования региона Андрей Милехин объявил на совещании правительства о дистанционном формате проведения последних звонков для учащихся 1-10 классов. Вместо линейки школьники посетят "праздничный классный час" онлайн. Такие меры будут применены в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Шебекинском и Валуйском городских округах.

"Очный формат допускается для выпускников 11 классов в школах, удаленных от границы более чем на 15 километров", — заявил Милехин.

В не приграничных районах региона, по словам министра, торжественные линейки проведут для всех параллелей. Однако власти установили ограничение — количество присутствующих школьников должно не превышать 300 человек. В самом Белгороде российские власти предложили провести последние звонки только для выпускников 9 и 11 классов, на них должно присутствовать не более 200 человек.

"Школы с большей численностью учащихся проводят несколько линеек в разное время", — подчеркнул Милехин.

В канун праздника школы, где будут проводить мероприятия офлайн, будут обследованы управлением МВД и кинологами. Также в учебных заведениях планируют усилить охрану, а список гостей — даже родителей и родственников учащихся — необходимо будет согласовывать с руководством учреждений.

Ранее 6 мая об отмене последних звонков уже писал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пообещал, что местные власти помогут вывезти автобусами выпускников в школы, расположенные в более безопасных местах.

"Поможем организовать торжественное вручение аттестатов и последний звонок, торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы", — отметил Гладков.

Российский губернатор тогда заявил, что решение по поводу формата проведения мероприятий будут приниматься родителями, школьниками и учителями. Однако вариантов он предложил всего два: проведение линейки дистанционно или офлайн "на безопасном расстоянии".

"Когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет — он совершенно очевиден", — подчеркнул Гладков.

Напомним, 11 мая глава ЧВК "Вагнер" заявил, что после успеха на Бахмутском направлении ВСУ могут начать наступление на Белгородскую и Брянскую области.

Ранее, 10 мая, Белгородскую область атаковали беспилотники. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, два дрона упали в районе жилого сектора.