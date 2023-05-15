Еще не конец: в США мужчина установил рекорд, прожив под водой 74 дня (видео)

Доктор Джозеф Дитури, бывший офицер ВМС США, теперь нацелился на пребывание под водой в течение 100 дней после того, как побил рекорд, установленный двумя профессорами из Теннесси, Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн.

Профессор Джозеф Дитури прожил 74 дня в подводном домике Жюля, который находится на дне лагуны глубиной 30 футов (чуть более 9 метров) в Ки-Ларго, штат Флорида, США.Об этом пишет The Metro.

Мужчина полон решимости оставаться в своем водяном убежище до 9 июня, чтобы достичь отметки в 100 дней. Больше всего он скучает по солнечному свету.

"Сегодня я побил мировой рекорд по жизни под водой. Любопытство к открытиям привело меня сюда. Моя цель с самого первого дня состояла в том, чтобы вдохновлять будущие поколения, брать интервью у ученых, изучающих жизнь под водой, и узнавать, как человеческий организм функционирует в экстремальных условиях", — написал профессор в Twitter.

Доктор Дитури вошел в подводный отель с двумя спальнями (бывший центр морских исследований), который находится на дне океана, 1 марта в рамках так называемой миссии "Нептун 100", которая сочетает в себе медицинские и океанические исследования, а также образовательную деятельность.

За последние 74 дня мужчина провел онлайн-курсы по морским наукам более чем для 2500 студентов

На 74-й день он съел обед из яиц и лосося с высоким содержанием белка, приготовленный с помощью микроволновой печи, позанимался с эспандером, отжимался каждый день и вздремнул часок. Этот режим очень похож на его предыдущие 73 дня.

За последние 74 дня он провел онлайн-курсы по морским наукам более чем для 2500 студентов, а также на своих регулярных курсах по биомедицинской инженерии в USF.

"Даже если бы я остался всего на 60 дней, но я бы привлек целую группу детей к изучению морской среды, это было бы победой", — добавил доктор Дитури.

Предыдущий рекорд был установлен двумя профессорами из Теннесси, Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн, в том же месте в 2014 году.

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