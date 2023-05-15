Скрывали более 50 лет: "нападение" НЛО на базу ВВС США заставило солдат кричать от страха

Роберт Салас рассказал, как ядерная ракетная база, на которой он проходил службу, подверглась "атаке НЛО". Испуганные солдаты были подняты на ноги, когда "овальной формы корабль" с яркими лампами по кругу якобы отключил все ядерные бомбы.

Капитан ВВС США в отставке Роберт Салас утверждает, что его ракетно-ядерная база в штате Монтана однажды подверглась "нападению" НЛО, в результате чего его солдаты "испугались", "кричали" и "бормотали". Об этом пишет Daily Star.

Американец рассказал, как над военным объектом, в подземных бункерах которого хранилось 10 ядерных бомб, было замечено восемь красно-оранжевых огней. По словам мужчины, этот случай скрывали более 50 лет.

Капитан ВВС США в отставке Роберт Салас был начальником базы Мальмстром в штате Монтана 24 марта 1967 года, когда дежурный сообщил о странных огнях, пролетающих над военным объектом. Испуганные солдаты были подняты на ноги, когда "овальной формы корабль" с яркими лампами по кругу якобы отключил все ядерные бомбы.

Ракетно-ядерная база в штате Монтана однажды подверглась "нападению" НЛО Фото: National Geographic

Более детально Салас рассказал о случившемся в сериале National Geographic "UFO: Investigating The Unknown tomorrow". Он заявил, что правительство США скрыло этот инцидент.

"Я подумал, что на нас напали. Мы увидели, как по всему пульту управления загорелись зеленые и красные лампочки, что означало, что ракеты не работают", — вспомнил американец.

Издание отмечает, что большая часть ядерных сил сдерживания США была выведена из строя, а расследование не было начато. Капитанов и начальников заставили подписать документы, обязывающие хранить тайну.

Военный объект, в подземных бункерах которого хранилось 10 ядерных бомб Фото: National Geographic

Три года спустя ВВС США закрыли свое подразделение по расследованию нападений НЛО, заявив, что ни одно зарегистрированное наблюдение никогда не представляло угрозы.

"Это, конечно, была ложь", — говорит Салас.

Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.