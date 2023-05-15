Впервые после парада в Москве: Лукашенко показался на публике с военными (фото)

У белорусского диктатора перебинтована левая рука, а лицо — с красным оттенком. По версии журналистов, диктатор 15 мая работает в центральном командном пункте ВВС.

Белорусский политик Александр Лукашенко 15 мая появился на публике — впервые после того, как его видели 9 мая в Москве на параде победы. Фотографию Лукашенко показал связанный с его администрацией Telegram-канал "Пул Первого".

"Первый сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО", — проинформировал канал.

Лукашенко собирается заслушать доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

На опубликованной фотографии виден бинт на левой руке белорусского диктатора, в соцсетях отмечают, что его лицо имеет красный оттенок.

Пресс-служба президента Беларуси не комментировала состояние здоровья Лукашенко и не сообщала о его рабочих планах на ближайшее время.

Напомним, что о проблемах со здоровьем Лукашенко 14 мая говорил первый замглавы комитета Госдумы России по делам стран СНГ Константин Затулин. Политик рассказал, что "ничего сверхъестественного у диктатора нет и это не ковид".

В пресс-службе Лукашенко 14 мая отмечали, что у него плотное расписание и намечена "работа с документами".

Белорусские оппозиционные политики 15 мая предположили, что у самопровозглашенного лидера страны может быть сильная вирусная инфекция — инфекционно-аллергический миокардит. Лидер оппозиции Светлана Тихановская в тот день заявила о готовности к любому сценарию, в том числе возвращению Беларуси к демократии.