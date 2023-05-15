Венгрия заблокировала передачу 500 млн евро на вооружения для Украины, — СМИ

По информации журналистов, новый транш должны были огласить в следующий понедельник, 22 мая.

Венгрия 15 мая заблокировала выплату восьмого транша на вооружение для Украины, который хотел отправить Евросоюз. Об этом пишет издание ANSA со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что деньги должны были быть выделены из средств Европейского фонда мира. О транше должны были заявить в следующий понедельник 22 мая, однако в Будапеште потребовали "гарантий" от фонда, что он не будет работать исключительно на вооружения для Киева.

Издание отметило, что Европейский фонд мира возмещает 50% странам Евросоюза от суммы, которую они пожертвовали на вооружения для Украины. Предыдущий, седьмой пакет помощи был выделен из фонда еще в феврале.

Напомним, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи. По информации Минобороны ФРГ новый пакет военной помощи стоимостью более 2,7 миллиарда евро будет включать в себя также 30 танков Leopard, 20 БМП Marder более 100 ББМ и многое другое.

Кроме того, Евросоюз работает над передачей активов россиян Украине. По словам представителя Еврокомиссии, на данном этапе обсуждаются действенные механизмы использования замороженных российских активов для восстановления Украины, которая пострадала от боевых действий.