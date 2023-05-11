Есть юридические основания: Евросоюз работает над передачей активов россиян Украине

По словам представителя Еврокомиссии, на данном этапе обсуждаются действенные механизмы использования замороженных российских активов для восстановления Украины, которая пострадала от боевых действий.

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У Евросоюза есть юридическое заключение о том, что российские активы можно использовать для восстановления Украины, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд во время брифинга в Брюсселе в четверг, 11 мая.

"В настоящее время страны ЕС также ведут обсуждение в отношении государственных российских иммобилизованных активов, в частности, активов Центробанка", — сказал Виганд.

Он добавил, что сейчас продолжается дискуссия о том, как можно работать с такими активами и использовать доходы от них.

"Мы должны соблюдать законы и не можем просто конфисковать такие активы", — сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, компетентные органы стремятся разобраться, что еще можно сделать с этими обездвиженными активами, чтобы использовать их в интересах Украины.

Замороженные активы россиян в Европе: о каких суммах идет речь

По словам официального представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда, замороженные активы частных лиц и организаций, внесенных в санкционные списки Европейского Союза, составляют в ЕС около 24,1 млрд евро.

Конфискация российских активов в пользу Украины: как отреагировали в Кремле

Кремль пока никак не отреагировал на информацию о законном праве ЕС передать замороженные активы россиян для восстановления Украины после войны.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идентичный инфоповод — передачу США Украине активов подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева. В среду, 10 мая, генпрокурор США Меррик Гарленд одобрил эту передачу средств.

"Это по сути является воровством, это также подрывает доверие международного сообщества к Вашингтону", — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь Путина пригрозил, что действия США "вернутся к Вашингтону бумерангом". Кроме того Песков считает, что решение о конфискации активов российских подсанкционных политиков и бизнесменов в пользу разрушенной войной Украины "противоречит святому для США праву частной собственности".

Напомним, 10 мая СМИ написали о том, что генпрокурор США разрешил передачу конфискованных российских денег Украине. По словам журналистов, в прошлом году Министерство юстиции США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в том, что он нарушает санкции против РФ. Он финансировал россиян, которые продвигали сепаратизм в Крыму. Теперь его финансовые активы передадут Киеву.

Ранее СМИ сообщали также о том, что в Швейцарии заморозили активы РФ почти на 8,3 млрд долларов. По словам пресс-секретаря минэкономики Швейцарии, власти страны считают юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины после войны.