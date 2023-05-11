Є юридичні підстави: Євросоюз працює над передачею активів росіян Україні

За словами представника Єврокомісії, на цьому етапі обговорюються дієві механізми використання заморожених російських активів для відновлення України, яка постраждала від бойових дій.

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Євросоюз має юридичний висновок про те, що російські активи можна використовувати для відновлення України, заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд під час брифінгу в Брюсселі в четвер, 11 травня.

"Наразі країни ЄС також ведуть обговорення щодо державних російських іммобілізованих активів, зокрема активів Центробанку", — сказав Віганд.

Він додав, що зараз триває дискусія щодо того, як можна працювати з такими активами та використовувати доходи від них.

"Ми повинні дотримуватися законів і не можемо просто конфіскувати такі активи", — сказав представник Єврокомісії.

За його словами, компетентні органи прагнуть розібратися, що ще можна зробити з цими знерухомленими активами, щоб використати їх на користь України.

Заморожені активи росіян у Європі: про які суми йдеться

За словами офіційного представника Єврокомісії Крістіана Віганда, заморожені активи приватних осіб та організацій, внесених до списків санкцій Європейського Союзу, становлять в ЄС близько 24,1 млрд євро.

Конфіскація російських активів на користь України: як відреагували у Кремлі

Кремль поки що ніяк не відреагував на інформацію про законне право ЄС передати заморожені активи росіян для відновлення України після війни.

Проте речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ідентичний інфопривід — передачу США Україні активів підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва. У середу, 10 травня, генпрокурор США Меррік Гарленд схвалив цю передачу коштів.

"Це по суті є крадіжкою, це також підриває довіру міжнародної спільноти до Вашингтона", — заявив Пєсков.

При цьому прессекретар Путіна пригрозив, що дії США "повернуться до Вашингтона бумерангом". Крім того, Пєсков вважає, що рішення про конфіскацію активів російських підсанкційних політиків і бізнесменів на користь зруйнованої війною України "суперечить святому для США праву приватної власності".

Нагадаємо, 10 травня ЗМІ написали про те, що генпрокурор США дозволив передачу конфіскованих російських грошей Україні. За словами журналістів, минулого року Міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва у тому, що він порушує запроваджені санкції проти РФ. Він фінансував росіян, які просували сепаратизм у Криму. Тепер його фінансові активи передадуть Києву.

Раніше ЗМІ повідомляли також про те, що у Швейцарії заморозили активи РФ майже на 8,3 млрд доларів. За словами прессекретаря мінекономіки Швейцарії, влада країни вважає юридично можливим використовувати гроші ЦБ РФ для відновлення України після війни.