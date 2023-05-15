Сам заложил яму на дороге: в Италии пенсионера оштрафовали на 882 евро

Опасная выбоина на пешеходном переходе привлекла внимание 72-летнего итальянца Клаудио Трента. Местные власти игнорировали его предупреждения, а полиция обвинила в нарушении ПДД.

В Италии 72-летнего итальянца Клаудио Трента оштрафовали на 882 евро за то, что он самостоятельно починил яму на дороге. Об этом мужчина рассказал 15 мая итальянской газете Corriere della Sera.

Трента неоднократно сообщал в муниципальную администрацию об опасной яме на пешеходном переходе в небольшом городе Барлассина, но просьбы успехом не увенчались.

Местные власти, по его словам, не смогли отремонтировать 30-сантиментровую яму и пенсионер заложил ее битумом.

"Штраф почти в 900 евро за ремонт ямы вместе с судебным запретом на повторные подобные работы достоин сюжета комического фильма. Надеемся, что все обрели здравый смысл", — указали авторы материала

Клаудио Трента публиковал у себя в соцсетях письмо полиции с обвинениями в нарушении ПДД — проведение потенциально опасных работ в общественном месте без разрешения. Итальянец хочет подать ответный иск к властям за их халатность.

"Мне было приказано восстановить яму до ее первоначального состояния. Если они думают, что я совсем идиот, они ошибаются", — сказал он.

Курьезный случай вызвал дебаты в сети, к которым присоединился заместитель министра культуры Витторио Сгарби.

"Помимо правил дорожного движения, есть и здравый смысл, который должен побудить местную полицию поблагодарить этого джентльмена", — заметил пенсионер.

Напомним, что американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в апреле этого года решил засыпать яму на одной из дорог в Лос-Анджелесе. Прохожие и водители благодарили его за это.

А в Британии компания Velocity UK Ltd в конце декабря 2022 года показала спецмашину для быстрого ремонта ям на дорогах. Заложить выбоину машиной Velocity Patching стоит около 20 долларов.