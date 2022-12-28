В Британии придумали быстрый метод ремонта выбоин на дорогах (видео)

Ремонт дороги при помощи системы Velocity Patching не только быстрее традиционных методов, но и дешевле. На устранение одного дефекта требуется от двух до трех человек.

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Британская компания Velocity UK Ltd представила специальную машину, которая быстро ремонтирует выбоины на дорогах. На устранение дефектов ей нужно около трех минут. Видео с демонстрацией работы опубликовали на YouTube-канале компании.

Машина очищает, уплотняет и заполняет выбоины на дорогах. По словам компании, система Velocity Patching разрабатывалась почти 25 лет.

В Velocity UK Ltd отметили, что их разработка не только быстрее справляется с устранением дефектов на дорогах, но и гораздо дешевле аналогов. Для ремонта требуется всего от двух до трех человек. Водитель грузовика может помочь ведущему оператору спустить асфальтобетонный уплотнитель и поставить его обратно после окончания работ.

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Оператор во время ремонта использует один манипулятор, из которого в яму на высокой скорости выдувается воздух. После очистки из отверстия выдувается эмульсия, чтобы закрыть выбоину. Затем работник наносит следующий слой покрытия. Для полного ремонта ямы понадобится три минуты и пять секунд.

[ + – ] Ремонт одной выбоины занимает около трех минут

Каждый ремонт выбоины при помощи Velocity Patching обходится в 20 долларов США. Это гораздо дешевле, чем традиционные методы. Помимо этого технология не образует отходов, что положительно сказывается на экологии.

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