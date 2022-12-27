В Украине начали производить новые специализированные авто (фото)

На предприятии Техкомплект наладили производство автомобилей-контейнеровозов на базе грузовых шасси FOTON BJ 1128 и SITRAK C5H. Они предназначены для перевозок стандартных 10- и 20-футовых контейнеров.

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В Украине наладили производство новых специализированных грузовиков. Автомобили-контейнеровозы будут собирать на заводе спецтехники Техкомплект, сообщили на странице предприятия в Facebook.

Автомобили-контейнеровозы оснащаются универсальной грузовой платформой, которая предназначена для перевозки разных типов контейнеров. Их строят на базе грузовых шасси FOTON BJ 1128 и SITRAK C5H.

[ + – ] Грузовики предназначены для перевозок стандартных 10- и 20-футовых контейнеров Фото: Техкомплект

Многие контейнеровозы предназначены для перевозок стандартных 10- и 20-футовых контейнеров. Теперь их будут производить и в Украине.

В Техкомплект рассказали, что базой для контейнеровоза может служить шасси с монтажной длиной рамы от 6000 мм и грузоподъемностью от 5000 кг. На предприятии отметили, что все зависит от характера груза и размещаемого в контейнере оборудования.

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"Первая партия из семи контейнеровозов построена на базе азиатских грузовых шасси FOTON BJ 1128 и SITRAK C5H. Спецтехнику будут применять на объектах критической инфраструктуры", – сообщили в пресс-службе Техкомплект.

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