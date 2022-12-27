В Україні почали виготовляти нові спеціалізовані авто (фото)
На підприємстві Техкомплект налагодили виробництво автомобілів-контейнеровозів на базі вантажних шасі FOTON BJ 1128 та SITRAK C5H. Вони призначені для перевезень стандартних 10- та 20-футових контейнерів.
В Україні налагодили виробництво нових спеціалізованих вантажівок. Автомобілі-контейнеровози збиратимуть на заводі спецтехніки Техкомплект, повідомили на сторінці підприємства у Facebook.
Автомобілі-контейнеровози оснащуються універсальною вантажною платформою, призначеною для перевезення різних типів контейнерів. Їх будують на базі вантажних шасі FOTON BJ 1128 та SITRAK C5H.
Багато контейнеровозів призначені для перевезень стандартних 10- та 20-футових контейнерів. Тепер їх вироблятимуть і в Україні.
У Техкомплект розповіли, що базою для контейнеровозу може слугувати шасі з монтажною довжиною рами від 6 000 мм та вантажопідйомністю від 5 000 кг. На підприємстві зазначили, що все залежить від характеру вантажу й обладнання, що розміщується в контейнері.Важливо
"Перша партія із семи контейнеровозів побудована на базі азіатських вантажних шасі FOTON BJ 1128 та SITRAK C5H. Спецтехніку застосовуватимуть на об'єктах критичної інфраструктури", – повідомили у пресслужбі Техкомплект.
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