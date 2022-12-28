У Британії вигадали швидкий метод ремонту вибоїн на дорогах (відео)

Ремонт дороги за допомогою системи Velocity Patching не тільки швидше за традиційні методи, але й дешевше. На усунення одного дефекту потрібно від двох до трьох осіб.

Related video

Британська компанія Velocity UK Ltd представила спеціальну машину, яка швидко ремонтує вибоїни на дорогах. На усунення дефектів потрібно близько трьох хвилин. Відео із демонстрацією роботи опублікували на YouTube-каналі компанії.

Машина очищає, ущільнює та заповнює вибоїни на дорогах. За словами компанії, система Velocity Patching розроблялася майже 25 років.

У Velocity UK Ltd зазначили, що їх розробка не тільки швидше справляється з усуненням дефектів на дорогах, а й набагато дешевша за аналоги. Для ремонту потрібно лише від двох до трьох осіб. Водій вантажівки може допомогти провідному оператору спустити асфальтобетонний ущільнювач і поставити його після закінчення робіт.

Важливо

В Україні почали виготовляти нові спеціалізовані авто (фото)

Оператор під час ремонту використовує один маніпулятор, з якого в яму на високій швидкості видувається повітря. Після очищення з отвору видувається емульсія, щоб закрити вибоїну. Потім працівник наносить наступний шар покриття. Для повного ремонту ями знадобиться три хвилини та п'ять секунд.

[ + – ] Ремонт однієї вибоїни займає близько трьох хвилин

Кожен ремонт вибоїни за допомогою Velocity Patching коштує 20 доларів США. Це набагато дешевше, ніж традиційні методи. Крім цього, технологія не утворює відходів, що позитивно позначається на екології.

Раніше Фокус розповів, що на німецьких автобанах з’явилися дорожні знаки для безпілотних авто.