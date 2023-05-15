"Сокровища" Третьего рейха: груз с нацистского судна выбросило на один из пляжей США (фото)

На фото видно, что большая "темная глыба" покрыта ракушками. На расстоянии кажется, что это может быть давно забытый сундук, наполненный золотом и драгоценностями, но на самом деле это нечто более практичное и необходимое во время войны.

Посетители государственного парка Мустанг-Айленд, расположенного недалеко от Корпус-Кристи, штат Техас, обнаружили груз с затонувшего нацистского корабля времен Второй мировой войны. Об этом пишет Yahoo News.

На фото видно, что большая "темная глыба" покрыта ракушками. На расстоянии кажется, что это может быть давно забытый сундук, наполненный золотом и драгоценностями, но на самом деле это нечто более практичное: резина.

Внутри нацистского судна, наряду с грузами олова, меди и кобальта, были спрятаны тюки резины. Корабль времен блокады, получивший название SS Rio Grande, был замечен двумя американскими кораблями, крейсером и эсминцем, недалеко от побережья Бразилии в 1944 году.

"Американское судно обстреливало "Рио Гранде", пока оно не затонуло, отправив тем самым весь груз на дно океана, где он покоился до недавнего времени", — заявили официальные лица.

Внутри нацистского судна, наряду с грузами олова, меди и кобальта, были спрятаны тюки резины Фото: Chron

200-фунтовый (почти 91 кг) резиновый рулон, недавно найденный на острове Мустанг, не первый, появившийся "клад" возле берегов США. Такие находки периодически замечают в Техасе и Флориде.

Обломки судна SS Rio Grande удерживали груз х в течение многих лет, но со временем, по словам официальных лиц, по мере разрушения судна, тюки вырвались на свободу и всплыли на поверхность.

По данным Национального музея Второй мировой войны, каучук был жизненно важен для военных действий для всех стран участниц конфликта. Резины постоянно не хватало для поддержания военного производства.

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