Польша и дальше будет изымать здания у посольства РФ, — Моравецкий

При этом польский премьер отметил, что отзывать посла пока не собираются, так как это не является логичным.

Польша планирует продолжить возвращение зданий посольства России на территории страны под свой контроль. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Dziennik.pl 15 мая.

Он напомнил, что недавно одно из зданий российского посольства в Варшаве возвратили под контроль государства.

"И мы будем работать дальше", — добавил он.

Вместе с этим, Моравецкий объяснил, почему вариант отозвать посла пока не представляется логичным.

"Очень легко отозвать посла. И тогда россияне отзывают нашего посла. И в такой ситуации уровень взаимной передачи информации в обе стороны становится еще более сложным", — отметил Моравецкий.

Он напомнил, что послы различных стран-членов НАТО и Евросоюза продолжают находиться в России, хотя и уровень отношений существенно упал.

"Мы, конечно, понизили уровень этих дипломатических отношений, мы полны возмущения российской агрессией в Украине и выражаем это своими действиями", — добавил глава польского правительства.

10 мая стало известно, что польская прокуратура конфисковала почти 1,2 миллиона долларов, находившихся на банковских счетах российского посольства и торгового представительства в Польше.

12 мая Сенат Польши единогласно принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. Решение должно быть принято по чрезвычайной процедуре, как в случае с Финляндией.