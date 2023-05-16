Взывает к чувству патриотизма: ЦРУ выпустило сюжет для вербовки россиян (видео)

В ЦРУ сделали акцент на сомнениях, отсутствии цели и угнетении среди граждан РФ. Для этого ведомство обыграло российскую культуру, цитируя строки из произведений Толстого и Достоевского.

Центральное разведывательное управление США выпустило видеоролик, призывающий граждан Российской Федерации, недовольных жизнью в своей стране и войной в Украине, к сотрудничеству. Видео было опубликовано на ряде платформ, в частности на YouTube.

В сюжете показаны кадры из жизни вымышленных россиян, которые приняли трудное решение о вступлении в контакт с американской спецслужбой.

"ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые знают и могут рассказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", — говорится в сообщении ЦРУ.

В ведомстве отметили, что их интересуют россияне, которые работают в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий, либо же поддерживают контакты с людьми из этих сфер.

В ЦРУ также предоставили подробную инструкцию о том, как и о том, как анонимно и безопасно связаться с ними на территории России.

ЦРУ призывает россиян к сотрудничеству

Как отмечают в издании CNN со ссылкой на официальных лиц из ЦРУ, вторжение России в Украину создало историческую возможность для того, чтобы "россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".

По словам представителей американской спецслужбы, предыдущая кампания по вербовке россиян была успешной и позволила "установить контакты".

"Мы хотели передать россиянам на их родном языке, что знаем, через что они проходят", — высказался один из чиновников ЦРУ об упомянутом видео.

Он также добавил, что сюжет "абсолютно не предназначен" для подстрекательства или разжигания беспорядков среди широких слоев населения России.

ЦРУ апеллирует к патриотизму россиян

По словам журналистов, в ЦРУ намерено не упоминают в своем видео о Владимире Путине и войне в Украине, предпочитая сосредоточится на "вечных" темах, которые ранее уже мотивировали граждан России сотрудничать с американцами.

В ведомстве пытаются апеллировать к патриотизму россиян, делая упор на сомнениях, отсутствии цели и угнетении. Для этого ЦРУ обыгрывает российскую культуру, цитируя строки из произведений Толстого и Достоевского.

"Благодаря моим действиям мы будем жить достойно", — говорит один из героев видео.

По словам бывшего главы контрразведки ЦРУ Джеймса Олсона, нынешние времена являются лучним периодом для вербовки граждан России, чем когда-либо.

"Мы можем предложить им защиту. Мы можем предложить им безопасность. Мы можем предложить им полную анонимность. И мы можем предложить им пакет, соответствующий ценности информации, которую они предоставляют", — заключил Олсон.

Напомним, что 11 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин не планирует переговоры, поэтому будущее контрнаступление ВСУ очень важно на этом этапе войны.

Ранее, 6 апреля, мы также писали о том, что по мнению бывшего главы ЦРУ Джеймса Олсона, Владимир Путин оказался в безвыходной ситуации, которая не сулит для него никакой победы. При этом Олсон отверг вероятность согласия Путина вывезти свои войска с территории Украины.