"Ходящий мертвец": экс-руководитель ЦРУ спрогнозировал убийство Путина и смену режима в РФ

Генералитет РФ, по мнению бывшего главы ЦРУ Джеймса Олсона, является одним из опасных факторов для правления режима Владимира Путина.

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Бывший глава ЦРУ Джеймс Олсон назвал главу Кремля Владимира Путина "ходящим мертвецом", а также спрогнозировал насильственное изменение режима в России. Такое мнение он высказал в интервью изданию Sun.

Он отметил, что российский диктатор оказался в безвыходной ситуации, которая не сулит для него никакой победы. Бывший начальник американской контрразведки отверг вероятность согласия Путина вывезти свои войска с территории Украины. Российские захватчики и дальше будут стремиться взять под полный контроль четыре частично оккупированных региона, которые были незаконно аннексированы Россией.

"Я верю, что его отстранят от власти", – заверил Олсон.

Бывший глава ЦРУ сказал, что 70-летний российский лидер может быть свергнут во время восстания или ликвидирован. Патриотически настроенные россияне решат, что им нужно устранить Путина, если он и дальше захочет править. Это, по его мнению, и будет концом войны.

"Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют", – отметил американец.

Олсон обратил внимание на потери России в войне против Украины. Министерство обороны Великобритании сообщило, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 200 тысяч убитыми и ранеными. Этот фактор он считает одним из главных для соответствующих действий со стороны российского генералитета.

"Считаю, что есть генералы, которые испытывают отвращение к этой трагической потере жизней, и они станут возможным движущим фактором восстания против Путина", — добавил он.

Фокус 3 апреля сообщил, что россиянам запретят призывать арестовать Путина и будут наказывать за это. Госдума РФ готовит изменения в законодательство, чтобы запретить деятельность Международного уголовного суда и публичные призывы к исполнению его решений. Глава Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что в России уже готовят предложения о введении штрафов против граждан и лишении их свободы за поддержку МКС и других органов.