"Ходячий мрець": екскерівник ЦРУ спрогнозував вбивство Путіна та зміну режиму в РФ

Генералітет РФ, як вважає колишній голова ЦРУ Джеймс Олсон, є одним із небезпечних факторів для правління режиму Володимира Путіна.

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Колишній голова ЦРУ Джеймс Олсон назвав очільника Кремля Володимира Путіна "мерцем, що ходить", а також передбачив насильницьку зміну режиму в Росії. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню Sun.

Він зазначив, що російський диктатор опинився у безвихідній ситуації, яка не передбачає для нього ніякої перемоги. Колишній начальник американської контррозвідки відкинув ймовірність згоди Путіна вивезти свої війська з території України. Російські загарбники й надалі прагнутимуть взяти під повний контроль чотири частково окуповані регіони, які були незаконно анексовані Росією.

"Я вірю, що його усунуть від влади", – запевнив Олсон.

Колишній голова ЦРУ сказав, що 70-річного російського лідера можуть скинути під час повстання або ліквідують. Патріотично налаштовані росіяни вирішать, що їм потрібно усунути Путіна, якщо він й надалі захоче правити. Це, на його думку, й буде кінцем війни.

"Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб’ють", – зазначив американець.

Олсон звернув увагу на втрати Росії у війні проти України. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що з лютого 2022 року Росія втратила понад 200 тисяч вбитими та пораненими. Цей фактор він вважає одним із головних для відповідних дій з боку російського генералітету.

"Вважаю, що є генерали, які відчувають огиду до цієї трагічної втрати життів, і вони стануть можливим рушійним фактором для повстання проти Путіна", – додав він.

Фокус 3 квітня повідомив, що росіянам заборонять закликати арештувати Путіна та каратимуть за це. Держдума РФ готує зміни до законодавства, щоб заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду та публічні заклики до виконання його рішень. Голова парламенту РФ В’ячеслав Володін пояснив, в Росії вже готують пропозиції про введення штрафів проти громадян та позбавлення їх волі за підтримку МКС й інших органів.