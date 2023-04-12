"На карту поставлено очень много": руководитель ЦРУ высказался о контрнаступлении ВСУ

Прогресс Украины на поле боя, как считает директор ЦРУ Уильям Бернс, сформирует предпосылки для проведения переговоров по завершению войны в Украине.

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Президент России Владимир Путин не планирует переговоры, поэтому будущее контрнаступление ВСУ очень важно на этом этапе войны. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Университете Райса 11 апреля, пишет CNN.

Он отметил, что глава Кремля только удвоил усилия по борьбе с Украиной. Он все же считает, что "способен уничтожить Украину и Запад".

Бернс отметил, что украинские войска держат свои позиции на Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои. Он добавил, что "настоящие страны дают отпор", что и делает Украина.

"В ближайшие месяцы на карту поставлено очень много", – прокомментировал директор ЦРУ будущее контрнаступление ВСУ.

Бернс подчеркнул, что прогресс Украины в поле боя сформирует предпосылки для проведения переговоров. По его мнению, это позволит выйти на окончательную стадию прекращения войны.

Он добавил, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США очень важна. Особенно это касается обмена разведданными.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева 12 апреля сообщила, что россияне бегут из Крыма, испытывая страх перед контрнаступлением ВСУ. Они активно начали продавать недвижимость, расположенную на временно оккупированном полуострове. По ее оценкам, 500-800 тысяч россиян незаконно проживают на полуострове и после деоккупации могут быть депортированы в соответствии с международными нормами. Желтый уровень террористической угрозы в некоторых частях Крыма был объявлен еще в апреле 2022 года, через несколько недель после того, как РФ начала широкомасштабное вторжение в Украину.

Оккупанты активно готовятся к наступлению ВСУ. Американская компания Maxar Technologies показала фото оборонных рубежей оккупантов в Крыму. На снимках видно, что процесс укрепления обороны накануне анонсированного украинскими силовыми ведомствами контрнаступления ВСУ на остров продолжается.