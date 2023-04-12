"На карту поставлено дуже багато": керівник ЦРУ висловився про контрнаступ ЗСУ

Прогрес України на полі бою, як вважає директор ЦРУ Вільям Бернс, сформує передумови для проведення перемовин щодо завершення війни в Україні.

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Президент Росії Володимир Путін не планує перемовини, тому майбутній контрнаступ ЗСУ дуже важливий на цьому етапі війни. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи в Університеті Райса 11 квітня, пише CNN.

Він зазначив, що очільник Кремля тільки подвоїв зусилля для боротьби з Україною. Він все ж вважає, що "здатен знищити Україну й Захід".

Бернс наголосив на тому, що українські війська тримають свої позиції на Донеччині, де тривають запеклі бої. Він додав, що "справжні країни дають відсіч", що й робить Україна.

"Найближчими місяцями на карту поставлено дуже багато", – прокоментував директор ЦРУ майбутній контрнаступ ЗСУ.

Бернс наголосив, що прогрес України на полі бою сформує передумови для проведення перемовин. На його думку, це дозволить вийти на остаточну стадію припинення війни.

Він додав, що подальша підтримка України з боку США є надважливо. Особливо це стосується обміну розвідданими.

Представниця президента України у Криму Таміла Ташева 12 квітня повідомила, що росіяни біжать із Криму, відчуваючи страх перед контрнаступом ЗСУ. Вони активно почали продавати нерухомість, яка розташована на тимчасово окупованому півострові. За її оцінками, 500-800 тисяч росіян незаконно проживають на півострові та після деокупації можуть бути депортовані відповідно до міжнародних норм. Жовтий рівень терористичної загрози в деяких частинах Криму оголосили ще у квітні 2022 року, через кілька тижнів після того, як РФ розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Окупанти активно готуються до наступу ЗСУ. Американська компанія Maxar Technologies показала фото оборонних рубежів окупантів у Криму. На знімках видно, що процес зміцнення оборони напередодні анонсованого українськими силовими відомствами контрнаступу ЗСУ на півострів триває.