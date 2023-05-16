Опознали благодаря сериалу Netflix: похищенную в США девочки удалось найти спустя 6 лет (фото)

Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы Netflix "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.

В 2017 году Хизер Э. Унбехаун похитила свою 9-летнюю дочь Кайлу из Южного Элгина, штат Иллинойс. Девочка была найдена спустя 6 лет в Эшвилле, в штате Северная Каролина. Об пишет Fox News.

Девочка, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезагрузке программы Netflix "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате. Согласно тюремным записям, ее мама была взята под стражу в понедельник, 15 мая.

Владелец магазина, очевидно, узнал Кайлу из эпизода сериала Netflix "Нераскрытые тайны" о похищениях родителей и позвонил в полицию.

Девочка пропала в 2017 году и фигурировала в перезагрузке программы Netflix "Нераскрытые тайны" Фото: The Sun

"Я очень рад, что Кайла дома, в безопасности. Я хочу поблагодарить полицейское и пожарное управления города Элгин, штат Иллинойс, Национальный центр помощи пропавшим и эксплуатируемым детям и все правоохранительные органы, которые помогали в ее поисках. Мы просим вас о конфиденциальности, пока мы снова узнаем друг друга и будем ориентироваться в этом новом начале", — сказал в своем заявлении ее отец Райан.

Хизер Унбехаун было предъявлено обвинение в похищении ребенка. Пока неясно, будут ли выдвинуты новые обвинения.

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