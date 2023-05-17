Война в Украине будет иметь затяжной характер, — премьер-министр Японии

Страны Большой семерки, как считает Фумио Кисида, обязаны снова продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине на фоне российской агрессии. В частности, речь идет о санкциях.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал новый комментарий на тему войны в Украине, которая, по его мнению, будет иметь затяжной характер. Об этом он рассказал в новом интервью телеканалу NHK, которое было опубликовано 17 мая.

Война в Украине, как выразился японский политик, может иметь затяжной характер и страны Большой семерки (G7) должны быть готовы поддерживать Киев до конца.

"Есть опасения, что ситуация в Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине. Жесткие санкции против России и решительная поддержка Украины", — говорится в сообщении.

Союзники продолжат это делать, как заявил Фумио Кисида, и важно будет направить такой сигнал России.

Отдельной темой, которая была затронута, является очередная встреча лидеров G7 в городе Хиросима с 19 по 21 мая. Именно он подвергся американской атомной бомбардировке. Фумио Кисида убежден, что эти переговоры — очень знаковое событие и мировые лидеры обсудят вопросы безопасности и стабильности всего мира.

"Поскольку неспокойное международное сообщество стоит перед историческим поворотным моментом, я считаю, что нет более подходящего города для таких дискуссий, чем Хиросима. Перед нами также стоит вопрос о том, как справляться с крупномасштабными международными кризисами, такими как энергетический и продовольственный", — продолжил премьер-министр Японии.

Кроме того, в декларацию по итогам саммита могут включить меры по борьбе с уклонением РФ от международных санкций. Введенные против Москвы ограничения внесли свои плоды. В частности, сильно замедлились темпы в автомобилестроительном секторе, а также, что крайне важно, начались сильные задержки с производством оружия.

Пока что России удавалось обходить некоторые санкции и страны G7 попытаются это исправить.

Напомним, 23 марта сообщалось, что Япония может передать Украине технику. Глава японского правительства Фумио Кисида заявил о необходимости показать, что военная агрессия против Украины "дорого обходится" России.

2 мая президент Польши Анджей Дуда объяснил, чем важна победа Украины для Европы. Варшава заинтересована в том, чтобы Москва проиграла на поле боя и именно поэтому передает помощь для ВСУ.