"Вытаскивать раненых": в Госдуме хотят отправить бездомных собак воевать в Украине (видео)

По словам депутата от Якутии Федота Тумусова, опыт Второй мировой войны доказал эффективность привлечения бездомных животных к боевым действиям. Кинологи могли бы обучить их разминированию и другим навыкам.

В Госдуме России предложили оригинальный способ восполнить потери оккупантов в Украине — отправлять на большую войну бездомных собак. Об этом пишет 17 мая российское издание The Moscow Times по итогам заседания парламента.

По мнению депутата Госдумы от Якутии Федота Тумусова, российские кинологи могут обучить "разным навыкам", в тои числе и разминированию.

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. Крупных и агрессивных собак можно направить в зону "специальной военной операции". Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", — отметил политик.

Опыт Второй мировой войны, как указал Тумусов, показал, что такие собаки могут участвовать и в других делах.

Замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков сказал, что ему неизвестен подобный опыт.

Идея отправки собак на войну прозвучала при обсуждении поправок к закону "Об ответственном обращении с животными". Документ позволяет региональным властям усыплять бродячих собак.

Политика в отношении бродячих животных принимается с учетом географической, климатической, социально-экономической и другой специфики региона, утверждают российские власти.

В России уже не первый раз предлагают задействовать в полномасштабной войне с Украиной бездомных собак. Депутат от КПРФ Виктор Макаров в декабре прошлого года говорил о вероятности попадания собак под мобилизацию.

Напомним, что 11 мая самая старая собака в мире, пес Боби породы португальский мастиф, отметила 31 год.